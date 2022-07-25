رومانو: فابريجاس ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي

توصل سيسك فابريجاس لاتفاق مع فريق كومو الإيطالي والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

سيسك فابريجاس النادي : لاعب حر

ويعتبر فابريجاس لاعب حر بعد انتهاء تعاقده مع فريق موناكو في يونيو الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن فابريجاس توصل لاتفاق شفهي بالكامل مع نادي كومو الإيطالي.

وأوضح رومانو أن اللاعب الإسباني سينتقل إلى إيطاليا في أغسطس من أجل إجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد.

واتفق فابريجاس على الانتقال إلى فريق الدرجة الثانية الإيطالي لمدة موسمين وحتى صيف 2024.

وشارك فابريجاس -35 عاما- مع موناكو الموسم الماضي في ست مباريات فقط ونجح في صناعة هدف وحيد.

وتأسس نادي كومو الإيطالي عام 1907 وأنهى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الثالث عشر.

وكانت آخر مرة وصل فيها الفريق الإيطالي إلى الدوري الممتاز كانت في موسم 2002 - 2003.

وخاض فابريجاس 110 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا وسجل 15 هدفا وكان جزءا من الفريق المتوج ببطولتين أوربيتين وكأس العالم.

وسبق لفابريجاس اللعب لعدد من الأندية الكبرى مثل أرسنال وبرشلونة وتشيلسي.

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