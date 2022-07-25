رئيس اتحاد جدة: طارق حامد لاعب برتبة محارب

وصف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي لاعبه الجديد طارق حامد بأنه لاعب برتبة محارب.

وأعلن اتحاد جدة يوم الأحد رسميا تعاقده مع الدولي المصري طارق حامد بعد إنهاء علاقته بالزمالك.

وقال أنمار في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "انضم لنا في كتيبة النمور طارق حامد، لاعب برتبة محارب".

وأضاف "هذه هي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل".

وأتم "تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب".

ووقع البالغ من العمر 33 عاما على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف 2024.

وانضم لاعب الزمالك السابق إلى مواطنه المصري أحمد حجازي مدافع العميد.

وقال طارق حامد في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي: "شرف كبير لي أن أكون لاعبا في اتحاد جدة".

وأضاف "أنا شخص محظوظ جدا لأنني كنت ألعب مع أكبر ناد في إفريقيا الزمالك المصري مع أعظم وأوفى جمهور".

وتابع "والآن أنا لاعب في اتحاد جدة أكبر ناد في آسيا مع أعظم وأوفى جمهور".

وأتم "خرجت من ناد كبير وذهبت لناد كبير".

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن طارق حامد وافق على عقوبة الزمالك الكبيرةوانتقل إلى إنهاء إجراءات سفره إلى النمسا للحاق بمعسكر فريق اتحاد جدة السعودي.

وبلغت قيمة عقوبة الزمالك على طارق حامد 8 ونصف مليون جنيه وذلك بسبب عدم انتظامه مع الفريق في الشهور الماضية.

وأنهى نجم الوسط علاقته التعاقدية مع الزمالك بحصوله على المخالصة.

وودع طارق حامد جماهير الزمالك برسالة جاء فيها: "جمهور نادي الزمالك، أنتم أغلى شيء كسبته في رحلتي. ومن هنا حتى يوم مماتي، كل شيء في قلبي من ناحيتكم سيظل كما هو مهما حدث".

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وأضاف "أنا مديون لكم بشرح عديد الأشياء ولكن هذا ليس وقته لأن الآن هو وقت الزمالك ودعم مشواره في الدوري".

وأتم "أحبكم جدا، وسأفتقدكم جدا جدا".

وودع طارق حامد زملائه في الزمالك في وقت بكلمة وداعية داخل غرفة خلع الملابس قبل رحيله عن الأبيض.

وقال طارق حامد في حديث للاعبين داخل غرفة خلع الملابس: "أبارك لكم على البطولة، تمنيت أن أتواجد معكم لأساعدكم ولكن الأمور لم تسر كما المطلوب".

وأضاف "هناك بعض الأشياء غير واضحة وسأوضحها في وقت آخر، عندما يكون هناك مشكلة فمن المهم ألا تنظر لنفسك فقط وإنما للفريق ككل. لم أرغب في الحديث حتى لا أشتت الفريق".

وتابع "الدوري بطولة ليست سهلة وليست صعبة، لو تعاملتم مع كل مباراة بمفردها للفوز بها كما فعلنا في الموسم الماضي وفزنا ببطولة في ظروف استثنائية ولكن إذا تعاملتم أنكم ضمنتم الدوري من الآن فستخسرونه في النهاية".

وواصل "فزتم بلقب الآن في ظروف استثنائية وإذا فزتم بالدوري فسيكون إعجازا وليس إنجازا".

لاعبو الزمالك يودعون طارق حامد

وأتم "لم أتمكن من مساعدتكم لظروف خارجة عن إرادتي ولكن الله يعلم أنني لم أهرب أو أتمارض أو ادعي الإصابة طوال عمري، تواجدت لمدة سبع أو ثماني سنوات قدمت كل ما أملك داخل الملعب وخارجه وأساعد كل الناس".

أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك أوضح في وقت سابق بعد الفوز ببطولة الكأس أن طارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ النادي.

وقال في تصريحات لقناة صدى البلد: "كشخص زملكاوي أرى أن طارق حامد دخل 10 اختبارات، نجح في 9 وسقط في 1، كنت أتمنى أن يرحل بشكل أفضل لأجل تاريخه بعد أن لعب 8 سنوات أساسيًا في الزمالك".

وأوضح: "طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة قد تكون الأكبر في تاريخ النادي بقميمة 50% من عقده، وقد تقبّل العقوبة واحترمها وصفحة وأغلقت. وكذلك أبو جبل تعرض لعقوبة مماثلة".

واختتم "من الواضح أن ظروف العام الماضي وكثرة اللجان أضرت اللاعبين وأثرت على سلوكهم".

وانضم طارق حامد إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة، ليمثل النادي على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

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