لاعبو الزمالك يودعون طارق حامد
السبت، 23 يوليه 2022 - 01:04
كتب : FilGoal
ودع لاعبو الزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق مع اقتراب رحيله عن النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقترب طارق حامد من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.
وتعاقب لاعبو الزمالك واحد تلو الآخر على توديع طارق حامد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وإليكم أبرز ما نشره لاعبو الزمالك في توديع طارق حامد:
محمود علاء:
محمود حمدي "الونش"
سيد عبد الله "نيمار"
محمد أشرف "روقا"
يوسف أسامة نبيه
أحمد سيد "زيزو"
إسلام جابر
سيف فاروق جعفر
حسام عبد المجيد
حسام أشرف
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