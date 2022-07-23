لاعبو الزمالك يودعون طارق حامد

السبت، 23 يوليه 2022 - 01:04

كتب : FilGoal

الزمالك - طارق حامد

ودع لاعبو الزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق مع اقتراب رحيله عن النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويقترب طارق حامد من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وتعاقب لاعبو الزمالك واحد تلو الآخر على توديع طارق حامد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وإليكم أبرز ما نشره لاعبو الزمالك في توديع طارق حامد:

محمود علاء:

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محمود حمدي "الونش"

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سيد عبد الله "نيمار"

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محمد أشرف "روقا"

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يوسف أسامة نبيه

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أحمد سيد "زيزو"

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إسلام جابر

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سيف فاروق جعفر

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حسام عبد المجيد

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حسام أشرف

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