موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري.. القناة الناقلة والمعلق

الأحد، 24 يوليه 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يسجلون ويحتفلون بالهدف القاتل في فيوتشر

يلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر في استاد الأهلي we السلام بالجولة 27 للدوري المصري.

وفاز الزمالك في الجولة 26 على سموحة بهدفين دون رد في استاد القاهرة.

وفاز فيوتشر في مباراته الأخيرة على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فويتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس 28 يوليو.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

ويُلعب على استاد الأهلي we السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق الزمالك انتصاره الخامس على التوالي في مسابقة الدوري بعد فوزه أمام سموحة على استاد القاهرة.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 34 من الشوط الأول قبل أن يعزز سيف الدين الجزيري التقدم بهدف آخر في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.

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