أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن عدم إكمال المغربي أشرف بنشرقي للموسم مع الفريق.

كما كشف عن توقيع عقوبة هائلة على طارق حامد نجم وسط الفريق قبل رحيله بنهاية عقده.

الزمالك فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد وتوج بكأس مصر 2021 على استاد القاهرة الدولي.

وقال أمير مرتضى عبر صدى البلد: "لم نراع سوء نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة وكنا نعرف أنهم قادرين على العودة في أي وقت واستطعنا الفوز بكأس مصر، خصوصًا أنها أمام الأهلي فلها طعم".

وأضاف: "الأهلي سيطر على الكرة في الشوط الثاني ولذلك لا نستطيع القول إن مستواهم كان سيئًا، استقبلوا هدفين وأهدرنا أكثر من هدف، لكن نتيجة المباراة النهائية هي ما يعبر عنها. كنا أفضل في بعض الفترات وهم كانوا أفضل في فترات أخرى ولم يستطيعوا التسجيل".

وأكمل: "ألخص ما حدث مؤخرًا في كلمتين أراهن عليهما: النظام والعدل، لو توفرا فالله يكافئك. في احيان عديدة كان من الممكن أن نكسر النظام ونقول معلش، لكننا لم نستثن أي لاعب ونؤجل العقوبة لبعض مباراة، لكننا لم نفعل ذلك ووضعنا نظام من اليوم الأول".

وتابع: "هذا ما تسبب في رحيل كارتيرون، كنا نرى أنه لن يكون قادرًا على تطبيق هذا النظام. أولويات المرحلة أن تكون واضحًا وحاسمًا مع اللاعبين، ومن يكون معك يرفع يده ومن ليس معك يبتعد. هذا أهم شيء أن نعرف من سيكمل معنا وليس على الورق ويدعي الإصابة أو يخاف على قدمه. كنا نراهن على شخصيات اللاعبين".

وواصل: "عندما يكون عدد اللاعبين أقل والجميع مركز وعلى قلب رجل واحد، هذا أفضل من نجوم كثر ولكن كل شخص ينظر لمصلحته".

وأشار: "فيريرا لديه شخصية ويسير في نفس الاتجاه وينظر لقرارات اللاعبين خارج الملعب. ولهذا رأيت أن أي مدرب غير فيريرا سيكون مخاطرة، أولوليات المرحلة ليست الفنيات وإنما النظام، تعاملت مع فيريرا بشكل شخصي في 2014 وأعرف أن هذه الأمور تكون فارقة. العدالة الفنية تجعلك تفوز بالمباريات والبطولات وتقدم لاعبين جدد".

وكشف: "حتى الآن رزاق سيسيه متغيب، حتى نقدّم شكوى يجب أن يحصل على إنذارات تغيب أولًا لأنه يمكن أن يعود في أي وقت ويتعرض لعقوبة التغيب وينتهي الأمر".

وأوضح أمير مرتضى فيما يخص الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم: "الأمور حُسمَت بالنسبة لـ بنشرقي وأوناجم، اتفقنا معهما بالتراضي أن يكون هذا الأسبوع هو الأخير لهما، قد يلعبان المباراة المقبلة لكنهما يرحلان خلال أيام. لو أراد اللاعبين الرحيل إلى الخليج أو أوروبا فإننا نحرص ونحترم مصلحتهم تمامًا كما احترموا قميص النادي حتى آخر دقيقة".

وتحوّل للحديث عن طارق حامد: "كشخص زملكاوي أرى أن طارق حامد دخل 10 اختبارات، نجح في 9 وسقط في 1، كنت أتمنى أن يرحل بشكل أفضل لأجل تاريخه بعد أن لعب 8 سنوات أساسيًا في الزمالك".

وأوضح: "طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة قد تكون الأكبر في تاريخ النادي بقميمة 50% من عقده، وقد تقبّل العقوبة واحترمها وصفحة وأغلقت. وكذلك أبو جبل تعرض لعقوبة مماثلة".

وتابع: "من الواضح أن ظروف العام الماضي وكثرة اللجان أضرت اللاعبين وأثرت على سلوكهم".

وشدد: "أطمع في بطولتي الدوري والسوبر هذا الموسم، وأيضًا كأس الموسم الجديد. لا أستطيع الحديث عن المستقبل لأن هذا حق اللاعبين واجتهادهم، لا يصح الحديث عن الموسم المقبل، سيكون ذلك تقليلًا منهم ومن مجهودهم".

وظهر أمير مرتضى لاحقًا في أون تايم سبورتس وصرّح: "عندما توليت أخبرت مرتضى منصور أن الوضع سيئ، فقال لي نريد المنافسة على كل البطولات وما ستطلبه سنفعله".

وأكمل: "لاعبو الأهلي اخواتنا وأصحابنا ونتقابل في غرف خلع الملابس، الناس لا يرون ذلك، هذه ليست حربًا بل رياضة. الأهلي نادٍ كبير ومحترم ولا تعصب، هناك من يفعلونه خارج المنظومة في بعض البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا بعض المسؤولين يكون لديهم سوء توفيق في انفعالاتهم وتؤدي لإغضاب الجماهير".

وأتم: "لو تحقق الدوري سيكون إعجاز وشبه مستحيل لأنه بعد إيقاف قيد وفي ظل نهاية عقود 12 لاعبًا".



































































































































































































وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وإمام عاشور في الدقيقة 31، فيما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس لهذا الموسم، وسيلاقي الأهلي وصيف المسابقتين في كأس السوبر بالإمارات يوم 21 أكتوبر.

وهذه هي الثنائية المحلية الرابعة في تاريخ الزمالك، بعد 1959-1960، و1987-1988، و2014-2015.

وتوج الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة رقم 28 في تاريخه، والسابعة في آخر 9 نسخ للمسابقة.

وللمرة الثالثة على التوالي، فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر بعد 2015 و2016.

واستمر الأهلي بلا فوز على الزمالك في كأس مصر منذ دور الـ 16 لنسخة 2010 (فاز الأهلي 3-1)، وبلا فوز على الزمالك منذ نهائي 2007 الشهير (4-3).

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