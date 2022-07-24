الانتصار الخامس على التوالي.. قطار الزمالك لا يتوقف ويتخطى سموحة

واصل قطار الزمالك مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وحقق الزمالك انتصاره الخامس على التوالي في مسابقة الدوري بعد فوزه أمام سموحة على استاد القاهرة.

ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة منفردا، بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 34 من الشوط الأول قبل أن يعزز سيف الدين الجزيري التقدم بهدف آخر في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.

شيكابالا يقود هجوم الزمالك ضد سموحة بجانب زيزو والجزيري 🌟⚽️ pic.twitter.com/jqkA0gvprr — FilGoal (@FilGoal) July 24, 2022

وصف المباراة

بدأ اللقاء بداية سريعة بمطالبة لاعبي الزمالك لركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد سقوط سيف الجزيري مهاجم الفريق.

وبعد استماع محمود عاشور حكم اللقاء لتقنية الفيديو أمر باستئناف اللعب.

وسيطر لاعبو الزمالك على الكرة في العشر دقائق الأولى لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ووصلت الكرة إلى محمود شيكابالا في الدقيقة 11 وسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بمدافعي سموحة.

وبعد دقيقة وفي أولى محاولات سموحة الهجومية مرر أبو بكر ليادي عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها محمد عواد.

ربع ساعة بيضاء

وتحصل فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 18 وتصدى لها أحمد سيد زيزو.

وسدد زيزو كرة رائعة ارتطمت بالعارضة ثم في عمر صلاح ثم في العارضة مجددا قبل أن يشتتها دفاع سموة.

وتواصلت هجمات الزمالك على مرمى سموحة وفي الدقيقة 21 سدد إسلام جابر من الجانب الأيسر ولكن مرت بجوار قائم عمر صلاح الأيمن.

واستقبل محمود الونش عرضية شيكابالا في الدقيقة 33 ولكن حولها برأسية أعلى المرمى.

وترجم زيزو سيطرة الزمالك بهدف أول في الدقيقة 34 بعد تمريرات قصيرة متبادلة مع سيف الجزيري، واستغل زيزو سرعته باختراق دفاعات سموحة وتسديدة قوية على يسار عمر صلاح.

محاولات لهدف جديد

لم تتوقف خطورة الزمالك بعد هدف زيزو وحاول لاعبو الأبيض تسجيل هدف ثان.

وباغت زيزو دفاعات سموحة بتسديدة مفاجئة في الدقيقة 42 من خارج حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها عمر صلاح ببراعة وحولها لركنية.

وكاد شيكابالا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لعمر صلاح.

قتل المباراة مبكرا

ونجح سيف الدين الجزيري في قتل المباراة مبكرا بهدف ثان في الدقيقة 47 مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

واستغل الجزيري خطأ دفاعي قاتل بعد عرضية فتوح واخترق دفاعات سموحة من لاجانب الأيمن وسدد تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لعمر صلاح.

وحاول مروان حمدي تقليص الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 53 ولكن مرت أعلى العارضة.

تدخل VAR

توقف اللقاء في الدقيقة 62 بعد تدخل قوي من عبد الكبير الوادي على حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك.

ولجأ محمود عاشور إلى تقنية الفيديو وبعد مشاهدة اللقطة أشهر بطاقة حمراء مباشرة لعبد الكبير الوادي بسبب التدخل العنيف.

تبديلات وهدوء

دفع فيريرا بأولى تبديلات في الدقيقة 67 بمشاركة محمد أشرف روقا بدلا من سيد نيمار.

وبعد أقل من خمس دقائق خرج شيكابالا وإسلام جابر وشارك بدلا منهما عبد الله جمعة ويوسف أوباما.

وكان ذلك قبل أن يدفع عبد الحميد بسيوني بالثنائي أحمد جمال وإسماعيل أشرف بدلا من بيكهام ومصطفى الخواجة في الدقيقة 78 لتدعيم الهجوم.

وهدأ اللقاء بعد التبديلات المتتالية دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 81 خرج صاحبا الهدفين زيزو والجزيري وشارك بدلا منهما حازم إمام وأيمن حفني.

تأكيد الصدارة

وصل نادي الزمالك إلى النقطة 60 في الصدارة منفردا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين والمقرر لها مساء الخميس.



















































































































































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