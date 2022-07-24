هدف ربيعة الأول منذ 2017.. الأهلي يحطم عقدة الجونة في أبرز أرقام مباراة الفريقين

لا يتوقف عن التأثير.. زيزو هداف الدوري يشارك في أهداف الزمالك للمباراة السادسة تواليا

مؤتمر سواريش: لا يمكننا التدرب قبل المباريات.. هذا غير موجود في أي مكان حول العالم