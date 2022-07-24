هدف ربيعة الأول منذ 2017.. الأهلي يحطم عقدة الجونة في أبرز أرقام مباراة الفريقين

الأحد، 24 يوليه 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

هدف رامي ربيعة مع الأهلي أمام الجونة

فاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وخرج الأهلي بهذه النتيجة من نتائج سيئة وفترة صعبة.

وإليكم أبرز أرقام هذه المباراة.

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