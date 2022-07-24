هدف ربيعة الأول منذ 2017.. الأهلي يحطم عقدة الجونة في أبرز أرقام مباراة الفريقين
الأحد، 24 يوليه 2022 - 21:05
كتب : FilGoal
فاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.
وخرج الأهلي بهذه النتيجة من نتائج سيئة وفترة صعبة.
وإليكم أبرز أرقام هذه المباراة.
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