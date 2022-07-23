خبر في الجول - خطوة أخيرة من طارق حامد وأبو جبل لإنهاء تعاقدهما مع الزمالك

وافق طارق حامد لاعب وسط الزمالك على العقوبة الموقعة عليه من قبل مجلس إدارة النادي.

وعلم FilGoal.com أن عقوبة الزمالك على طارق حامد قيمتها 8 ونص مليون جنيه وذلك بسبب عدم انتظامه مع الفريق في الشهور الماضية.

وشهدت الساعات الماضية تواصل مستمر من طارق حامد مع إدارة الزمالك من أجل حصوله على مخالصة إنهاء تعاقده مع النادي الأبيض.

كما علم FilGoal.com أن طارق حامد ينهي في الوقت الحالي إجراءات سفره إلى النمسا للحاق بمعسكر فريق اتحاد جدة السعودي.

محمد أبو جبل

على جانب آخر علم FilGoal.com أن عقوبة الزمالك على محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وصلت إلى خصم 2ونص مليون جنيه.

كما طالب الزمالك أبو جبل بالتنازل عن باقي مستحقاته لدى النادي وقيمتها 4 ملايين جنيه.

وذلك حتى يحصل على مخالصة إنهاء تعاقده من الزمالك.

ويرغب طارق حامد وأبو جبل في إنهاء إجراءات الحصول على المخالصة في أسرع وقت للبدء في رحلة كل منهما مع فريقه الجديد.

وأنهى أبو جبل اتفاقه مع نادي النصر السعودي للانضمام له في الموسم المقبل في انتظار الإعلان الرسمي.

وأفادت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر تبحث عن حل ودي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعدما وقع عقود انضمامه للفريق.

وأن إدارة النصر ستجلس مع أبو جبل وديا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، سواء بإجراء مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويقه سواء بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته.

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