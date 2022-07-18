مؤتمر علاء عبد العال: قلت للاعبين إما الفوز أو التعادل.. وضغط المباريات يعد انتحارا

يرى علاء عبد العال المدير لـ إيسترن كومباني أن ضغط المباريات يعد انتحارا للاعبين مشددا على أنه يسبب خسارة كبيرة للكرة المصرية.

وتعادل إيسترن كومباني أمام فاركو في الدقائق القاتلة بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة بكل المقاييس، فاركو لا يخسر بسهولة ويحقق نتائج إيجابية وهذا كان محور حديثي مع اللاعبين هو الفوز أو التعادل".

وأضاف "العودة في النتيجة رغم التأخر هو أمر مميز ويحسب للاعبي فريقي، احترامنا لفريق فاركو هو سبب العودة".

وتابع "كانت رغبتي الحفاظ على روح اللاعبين ومعنويات الفريق خاصة أن المنافسة على مراكز الهبوط شرسة للغاية ".

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واكمل "التعادل أفضل بكثير من الخسارة، نتساوي الآن مع المقاولون العرب".

وأتم تصريحاته "ضغط المباريات يعد انتحار للاعبين وسوف يتسبب في خسارة كبيرة للكرة المصرية في السنوات المقبلة ".

ويحتل إيسترن كومباني المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة متساويا مع صاحب المركز الـ 16 المقاولون العرب.

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