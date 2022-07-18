في الجول يكشف - أندية تشارك الزمالك حق رعاية مصطفى محمد.. وهل يحق للأبيض أموال إضافية؟

"حق الرعاية" أو التضامن، هو المبلغ المخصص للأندية التي أشرفت على الاعتناء بلاعب محترف من صفقات الانتقال، وهو ما يعني أن هناك أندية ستأكل من كعكة الزمالك، الذي باع مصطفى محمد مؤخرا إلى جالاتاسراي التركي، بتحول صفقة الإعارة إلى انتقال دائم.

يقدر حق الرعاية بنسبة 5% من قيمة الانتقال، وتخصم منها على أن يدفعها النادي المشتري، ما يعني أن هذه الأندية ستنال حقها من جالاتاسراي وليس الزمالك، ولكن هذا بحد ذاته لم يكن سبب تفجير الأزمة بين الطرفين المصري والتركي.

جاء ذلك حيث أعلن الزمالك تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي جالاتاسراي بسبب مبلغ صفقة انتقال مصطفى محمد.

وكان من المفترض وفقا للعقد أن يرسل جالاتاسراي مبلغ 4 مليون دولار لحساب نادي الزمالك، ولكن فوجئ الأبيض بوصول 3 مليون و800 ألف دولار فقط.

يعني ذلك أن هناك مبلغ 200 ألف دولار لم يصل إلى الزمالك، أي ما يساوي 5% من قيمة الصفقة، وهي نفس قيمة "حق الرعاية" للأندية التي لعب لها اللاعب بين عمر 12 و23 عاما.

تقول لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

"إذا انتقل لاعبا محترفا خلال مدة عقده، يُدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية (تضامن) على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات.

نسبة الرعاية تعكس أرقام السنوات التي كان اللاعب مسجلا بها في هذه الأندية بين مواسم عيد ميلاده الثاني عشر والثالث والعشرين".

يعني ذلك أن كل الأندية التي مثلها اللاعب وكان مقيدا لديها بين سن 12 عاما وسن 23 عاما لها نسبة من حق الرعاية، بما فيها الأندية التي أعير لها.

مسيرة مصطفى محمد

انضم إلى وادي دجلة في موسم 2008-2009، واستمر معه حتى انتقاله إلى الزمالك في 2014.

استمر مع الزمالك حتى 2016، ثم انتقل إلى الداخلية معارا، حيث قضى معه موسم 2016-2017.

ثم لعب مصطفى محمد مع طنطا في موسم 2017-2018، ثم طلائع الجيش في موسم 2018-2019، ثم عاد إلى الزمالك حتى يناير 2021، حين انتقل إلى جالاتاسراي على سبيل الإعارة.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي على تقسيم الـ 5% سالفة الذكر "حق الرعاية" على النحو التالي:

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ12: 5% من حقوق الرعاية (0.25% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ13: 5% من حقوق الرعاية (0.25% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ14: 5% من حقوق الرعاية (0.25% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ15: 5% من حقوق الرعاية (0.25% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ16: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ17: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ18: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ19: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ20: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ21: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ22: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

في موسم إتمام اللاعب لعامه الـ23: 10% من حقوق الرعاية (0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة).

بكلمات أخرى.. ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين (الزمالك وجالاتاسراي) على غير ذلك، فإن قيمة الانتقال يخصم منها 5% ويسددها جالاتا سراي للأندية صاحبة حق الرعاية، بما فيهم الزمالك نفسه عن المواسم التي قضاها مصطفى محمد في صفوفه.

وحصل FilGoal.com على نسخة من العقد، وقد خلت تماما من بند يفسر كيفية إدارة توزيع مبالغ الرعاية، ما يعني أن الاحتكام سيكون للائحة فيفا المذكورة.

الخلاصة: سيحصل الزمالك على مبلغ 3 مليون و800 ألف دولار من أصل الأربعة ملايين حسب العقد (حصل عليهم بالفعل)، بالإضافة إلى نسبته في حق الرعاية من الـ200 ألف المتبقية، عن المواسم التي قضاها اللاعب معه ولا تشمل الإعارة.

وادي دجلة

في البداية أثير أن الأندية التي أعير لها اللاعب لا تحصل على حق الرعاية كونها لم تكن المالكة.

تواصل FilGoal.com مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة الذي نفى تلك المسألة قائلا: "طالما انتقل اللاعب لخارج مصر، تحصل كل الأندية التي لعب لها على حق الرعاية بما فيها الأندية التي أعير لها".

وروى سامي ما دار بين ناديه والنادي التركي، إذ قال: "أرسلنا إلى نادي جالاتاسراي نطالبه بدفع حق الرعاية لنا حين أتم صفقة الإعارة، فلم يرد علينا".

وأوضح "بعد ذلك قدمنا شكوى ضدهم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم إنذارهم بإمكانية وقف القيد لدى النادي التركي منذ 10 أيام، ولذلك أرسلوا النسبة المستحقة لنا".

وتابع سامي "سنرسل لهم مرة أخرى لنحصل على نسبة وادي دجلة من صفقة البيع النهائي، وإذا لم يرسلوا الأموال سنكرر الإجراءات ذاتها".

واختتم "تواصلت مع الداخلية وطنطا أيضا كي يطالبوا بحقوقهما".

الداخلية

على الجانب الآخر تواصل FilGoal.com مع عثمان الدسوقي رئيس نادي الداخلية الذي قال: "بالطبع سنطالب بحقنا من نادي جالاتاسراي في نسبة حقوق رعاية مصطفى محمد".

وأوضح "نظرا لمشاركة اللاعب معنا في موسم 2016-2017 وقت تواجد الفريق في الدوري الممتاز، فلنا نسبة من حق الرعاية".

واختتم "لنا الحق في المطالبة بنسبتنا من مبلغ الرعاية، لأن اللاعب كان معنا تحت عمر 23 عاما".

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