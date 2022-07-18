حوار تين هاج - حسم مستقبل رونالدو.. التعاقد مع دي يونج وشارة القيادة في مانشستر

كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن رأيه في مستقبل رونالدو والتعاقد مع دي يونج وتحديات الفريق في الفترة المقبلة.

ويتواجد مانشستر يونايتد الآن في أستراليا لخوض الجزء الثاني من الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ونستعرض معا أبرز ما قاله تين هاج في حديثه للصحفيين اليوم.

مستقبل كريستيانو رونالدو

"رونالدو ليس للبيع، خططت بوجوده وأتطلع للعمل معه. لا يزال الوضع كما هو".

"رونالدو يمكن أن يبقى بعد هذا الموسم؟ نعم "نعلم أنه محترف وسيكون لائقا وهذا هو آخر ما يقلقني. إنه يتدرب".

"نريد أن نلعب بطريقة معينة ويمكن للاعب كبير المساهمة ورونالدو هو أفضل لاعب في فريقنا".

التعاقد مع دي يونج

"يجب أن نحصل على اللاعب المناسب. لا يوجد الكثير على المستوى الذي نطلبه من لاعبي الوسط وإذا لم نعثر عليه سنتعامل مع اللاعبين في فريقنا الآن".

"لن أتفاعل مع لاعب معين، نحن بحاجة إلى اللاعب المناسب. لدينا قائمة وسنقوم بخطوتنا في اللحظة التي يكون فيها الهدف متاح".

تحديات الفترة المقبلة وأسلوبه في اللعب

"يجب أن أقول، لدي إيمان قوي. هذا تحد كبير ولكن حتى الآن أينما كنت حصلت على أقصى استفادة من فريقي. هذا هو المشروع الأصعب أدرك ذلك لكنني هنا ولذلك أنا مقتنع بإمكاني القيام به.

"الهدف الأول هو الفوز في كل مباراة، يجب أن يكون هذا هو نهجنا الذي ينتمي إلى مان يونايتد".

"أعلم أنها ليست وظيفة سهلة ولكن هذا يمنحني بعض الفرح والطاقة مع كل الأشخاص المحيطين لتحقيق تعاون موحد. يجب أن يكون ذلك منصة للنجاح ".

أسلوب اللعب

"نريد أن نلعب كرة قدم هجومية استباقية حيثما كان ذلك ممكنا. نريد أن نلعب بشكل جيد، لكن إذا لم نلعب بشكل جيد فلا يزال يتعين علينا الفوز".

"سيكون فريقنا مختلفا عن أياكس لأن لدينا لاعبين مختلفين ونوع مختلف من كرة القدم وهذا واضح. يتعلق الأمر باللاعبين لديك لأنني لا أستطيع تغيي خصائص اللاعب".

"لقد استجاب اللاعبون بشكل جيد للمطالب التي لدينا. أضع بعض المعايير ونقدم طريقة لعبنا وأنا راضٍ عن ذلك".

"هذا هو السبب في أننا بدأناها في وقت مبكر جدا (اللياقة البدنية) لكنني أيضا أردت تقديم طريقة معينة للعب فلن يتم ذلك عندما ننتهي من الموسم التحضيري ولكن عندما ننتهي من الموسم التحضيري سيتعين علينا تحقيق النتائج".

"أعتقد أن إحدى المشكلات عندما تريد الحصول على نتائج فإنك تحتاج إلى فريق وتكون بحاجة أيضا إلى الانضباط. عندما لا يكون هناك انضباط حولك فلن تجده على أرض الملعب أيضا. أنا شديد في مثل هذه القضايا. لكني أعتقد أنه يجب على اللاعبين أنفسهم أن يكونوا قساة مع بعضهم البعض لأنهم إذا أرادوا تحقيق النجاح فعليهم أن يتماسكوا معا. في بعض الأحيان هناك حاجة إلى التصحيح".

استعادة الثقة

"يمكنك أن ترى أنه يؤثر على اللاعبين، الآن علينا تشجيعهم وتحفيزهم لأننا نرغب في استعادة الثقة. هذه إحدى النقاط المهمة لتحقيق النجاح أن يكون لديك إيمان بذاتك كفرد وكفريق".

"يمكنك أن تجري محادثات فردية على سبيل المثال لإضافة المزيد من الإيجابية ولكن في بعض الأحيان قد تكون متطلبا للغاية لأن هذا هو ما نتوقعه".

"أريد الحصول على أقصى استفادة من اللاعبين الموجودين الآن هنا وأعتقد أنه ينتمي لمانشستر أنك تبحث دائما عن الأفضل للمنافسة".

شارة القيادة

"أنا دائما أرى شارة القيادة كقضية أنا أُمليها. بناء الفريق بالنسبة لي هو نقطة مهمة وأنا أتحدث دائما عن مجموعة من القادة، القائد مهم حقا وأنا سعيد معه".

"يمكن للشارة أن تساعد (يمنحه المزيد من الثقة). سأدعمه في كل مكان أستطيع، في النهاية عليه أن يفعل ذلك بنفسه ولديه الصفات التي تمكنه من القيام بذلك".

"لدينا قلوب دفاع جيدين وهاري واحد منهم. يمكنه اللعب على الجانبين الأيمن والأيسر".

" لقد أثبت قدرته في الماضي ولكن عليه أيضا إثبات ذلك في الوقت الحاضر وفي المستقبل. خاض 46 مباراة مع منتخب إنجلترا، هاري مثير للإعجاب حقا وأتوقع منه الكثير".

"لكن هناك أيضا منافسة داخلية وهذا ما يحتاجه ناد مثل مان يونايتد. لا يمكنك الفوز بـ 11 لاعبا فقط، نحن بحاجة إلى فريق، خاصة هذا الموسم".

جادون سانشو

"أنظر إلى اللاعب ويكون لدي متطلبات معينة وسأقول لهم قدراتهم لكن عليكم الاستثمار. الأمر ليس فقط من حيث سانشو بل للجميع".

"سأخبر كل لاعب بما أتوقعه منهم. لدي معايير عالية لأنك هنا، أنت تلعب لمانشستر يونايتد لذلك عليك أن تظهر ذلك كل يوم على أرض الملعب. هذا ما أتوقعه".

التسوق في هولندا

"أود التوقيع مع لاعبين إنجليز لأنني أعتقد أن هناك معيارا واحدا فقط وهذه الجودة جنبا إلى جنب مع السعر".

"يبدو أن اللاعبين الإنجليز مكلفون للغاية. إنها حقيقة لا يمكنك إنكارها، في النهاية يتعلق الأمر بالجودة".

ويبدأ مانشستر يونايتد مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون في أولد ترافورد 7 أغسطس المقبل.

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