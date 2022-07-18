مستند في الجول - اتحاد الكرة يخطر الأندية بنموذج عقود جديد وتسليم النسخ القديمة خلال 15 يوما

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 19:45

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، المناطق والأندية بطرح نموذج جديد لعقود اللاعبين الجدد والمجددة عقودهم.

واطلع FilGoal.com على نص الخطاب المرسل من وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بشأن ضرورة تسليم أي نسخ قديمة للعقود خلال 15 يومًا، لأنها ستعد لاغية بعد هذا التاريخ.

وأفاد الخطاب:

"نحيط سيادتكم علمًا بأن إدارة شئون اللاعبين قد قررت طرح نموذج جديد للعقد الموحد للموسم 2022\2023 الذي ينظم العلاقة بين النادي واللاعب المحترف، وعلى الأندية التي تعاقدت مع لاعبين جدد أو جددت لأحد لاعبيها للموسم الجديد 2022\2023 على نموذج العقد الساري عن الموسم الحالي التقدم للإدارة بالعقد مع سداد رسومه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا لن يعتد بهذا النموذج بعد هذا التاريخ، حيث سيتم العمل بالنموذج الجديد".

وتم إرسال الخطيب إلى كل الأندية والمناطق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلى أساسه لن يتم العمل بنموذج العقد القديم بعد انتهاء مهلة الـ 15 يومًا.

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