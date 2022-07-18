خبر في الجول - نفاد تذاكر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك وعدم طرح دفعة جديدة

نفدت جميع تذاكر نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في استاد القاهرة يوم الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com نقلًا عن مصدر من شركة تذكرتي أن التذاكر نفدت بالكامل.

وأوضح المصدر أن نصيب طرفي اللقاء من التذاكر قد انتهى ولن يتم طرح نسبة أخرى.

ويحضر 2500 مشجع عن كل نادٍ بواقع 5000 مشجع في المجموع.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الخميس، وتشهد وقتٍ إضافي في حال تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.

ويرتدي الأهلي زيه الأساسي الأحمر، بينما يرتدي الزمالك الزي البديل مع مسؤوليته عن تذاكر المباراة.

وتعد تلك النسخة من كأس مصر هي الخاصة بالموسم الماضي 2020\2021.

ووصل الأهلي إلى النهائي بفوزه على بتروجت، بينما تغلّب الزمالك على أسوان.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق مدحت شلبي وبلال علام.

ويمتلك الأهلي 37 لقبًا كرقم قياسي، بينما يمتلك الزمالك 27 لقبًا.

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