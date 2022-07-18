مران الزمالك - جلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين.. وتدريبات تأهيلية لـ نبيه وبيسو

عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون قبل انطلاق تدريبات اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لخوض نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر أمام الأهلي والمقرر لها مساء الخميس.

ووجه فيريرا التحية للاعبي الفريق على الأداء والفوز أمام المحلة وتصدر ترتيب جدول الدوري.

وطالب فيريرا من اللاعبين غلق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت من أجل التركيز على لقب الكأس مؤكدا أن هنالك 90 دقيقة حاسمة يوم الخميس.

وخاض الثنائي يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام "بيسو" لاعبا الفريق فقرة ترديبات تأهيلية خاصة على هامش التدريبات الجماعية.

ويعاني الثنائي من إصابة في العضلة الأمامية، وخاض كل منهما تدريبات تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل لما يقرب من نصف ساعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأحد عقب الفوز على غزل المحلة.

خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة غزل المحلة الأخيرة في الدوري الممتاز، فقرة تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشارك في هذه الفقرة محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وأشرف بن شرقي، وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله نيمار، بجانب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، و سيف فاروق جعفر الذي شارك مرتديا جبيرة طبية في يده اليمنى بسبب الإصابة التي يعاني منها بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

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