بهدف+90.. إيسترن كومباني يحرم كتيبة ألميدا من مراوغة التعادل المستمر

حقق نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو نتيجته المفضلة بعد التعادل أمام إيسترن كومباني بهدف لمثله.

وسجل أحمد شريف هدف فاركو فيما أحرز محمد صالح هدف إيسترن كومباني.

وحل إيسترن كومباني ضيفا على فاركو على استاد "الإسكندرية" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

التعادل هو التاسع لـ فاركو تحت قيادة ألميدا خلال 12 مباراة في الدوري منذ مجيئه أبريل الماضي.

وبهذه النتيجة، يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة فيما يتذيل إيسترن كومباني ترتيب الدوري في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

التشكيل

أحداث المباراة

بدأت المباراة بتهديد من جانب الضيوف إيسترن كومباني بعد رأسية خطيرة عن طريق أحمد متعب عند الدقيقة 11 مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد صبحي.

وجاءت أولى الكرات الخطيرة عند الدقيقة 27 من جانب فاركو عن طريق شكري نجيب بعد ركلة حرة مباشرة المرمى تصدى لها الحارس عمرو حسام.

وعاد عمرو حسام وتألق من جديد ومنع رأسية قوية من عماد ميهوب لاعب إيسترن كومباني عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

ليأتي الرد سريعا من جانب عند الدقيقة 42 عن طريق جابر كامل لاعب فاركو من على حدود منطقة الجزاء لكتها مرت بشكل قريب أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وأهدر فاركو فرصة هدف محقق عند الدقيقة 72 بعد عرضية من جانب شكري نجيب إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها علي بهيج برأسية قوية لترتد ويشتتها الدفاع.

ورد إيسترن كومباني سريعا في الدقيقة 74 بهجمة خطيرة بعد تمريرة طولية من وسط الملعب استغلها عماد ميهوب في الانفراد بالمرمى وتسديد كرة ساقطة من أعلى الحارس محمد صبحي مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وافتتح أحمد شريف أهداف المباراة عند الدقيقة 84 بعد عرضية من محمود حمادة إلى داخل منطقة الجزاء. استقبلها شريف برأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وعادل إيسترن النتيجة في الدقائق الإضافية عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد موكشا من جانب عبد الناصر "دي ماريا". ليتقدم محمد صالح ويسددها في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

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