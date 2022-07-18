مؤتمر ألميدا: العدل لم يتواجد أمام إيسترن كومباني.. سنواصل العمل بطريقتنا المعتادة

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 21:22

كتب : بسام أبو بكر

نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو

يرى البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو أن فريقه سيطر على المباراة أمام إيسترن كومباني وصنع عديد الفرص.

وتعادل فاركو مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق ضمن مبارياات الأسبوع الـ25 من الدوري المصري.

وقال الميدا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "يمكن أن نلخص أحداث المباراة في كلمتين، لم يكن هناك عدل للفريقين. كنا حريصين على تقريب خطوط الملعب".

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واضاف "لم نلعب على الكرات الطويلة وكانت لدينا رغبة في إتاحة المساحة للاعبين حتي يتم صناعة فرص".

وتابع" نجحنا في السيطرة على سير المباراة وظهرنا بشكل مميز وأتيحت لنا اكثر من فرصة للتهديف".

وأتم "سنجهز اللاعبين خلال الأيام القادمة بشكل جيد لتقديم أداء مقنع في المباريات المقبلة وسنكمل بطريقة اللعب التي خضنا بها مباراة اليوم".

واحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة فيما يتواجد إيسترن كومباني في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

التعادل هو التاسع لـ فاركو تحت قيادة ألميدا خلال 12 مباراة في الدوري منذ مجيئه أبريل الماضي.

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