انظروا من عاد.. رافا ماركيز مدربا لفريق برشلونة الثاني

أعلن برشلونة الإسباني عن إسناد مهمة تدريب فريقه الثاني "بارسا أتلتيك" إلى المكسيكي رافا ماركيز مدافع البلوجرانا السابق.

وسيتولى ماركيز المنصب الجديد بعقد مدته عامين، ينتهي في صيف 2024.

ويبدأ ماركيز عمله اعتبارا من الغد 15 يوليو، لبدء تحضيرات الموسم الجديد.

وفي الأيام السابقة كان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أكد عودة ماركيز إلى النادي من جديد في دور يخص "بارسا أتلتيك"، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد.

بذلك يأتي ماركيز خلفا للمدرب السابق سيرجي بارخوان، الذي تولى قيادة الفريق الأول مؤقتا في الفترة بين إقالة رونالد كومان وتعيين تشافي هيرنانديز.

❗️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 🤩 @RafaMarquezMX, nou entrenador del Barça Atlètic 👏 Rafa Márquez, nuevo entrenador del Barça Atlétic #BentornatRafa 💙❤️ pic.twitter.com/t7tL3u1DVZ — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

الفريق الذي تأسس عام 1970 والمعروف باسم "برشلونة B" قد تخلى عن ذلك الاسم، ليتحول إلى "بارسا أتلتيك".

وسبق أن تولى قيادته العديد من الأسماء البارزة، مثل خواندي راموس مدرب ريال مدريد لاحقا، وبيب جوارديولا أحد أنجح مدربي الفريق الكتالوني في التاريخ.

وتولى جوارديولا الفريق الثاني في موسم 2007-2008، قبل أن يترقى للأول ويقوده بين 2008 و2012، حيث حقق معه 14 لقبا.

أيضا قاده لويس إنريكي بين 2008 و2011، ثم غادر النادي ليعود إليه مديرا فنيا للفريق الأول في صيف 2014، متوجا بثلاثية 2015 الشهيرة.

ولعب رافا ماركيز بقميص برشلونة منذ 2003 حين انضم إليه قادما من موناكو، وحتى 2010 حين غادره إلى نيويورك ريد بولز.

وكان ماركيز عضوا بفريق السداسية التاريخية لعام 2009، كما توج مع برشلونة بدوري الأبطال مرتين، في ذلك العام وقبله 2006، وتوج بالدوري الإسباني 4 مرات.

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