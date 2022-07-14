ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو

الخميس، 14 يوليه 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

هدف كريستيانو رونالدو أمام توتنام

رفض كريستيانو رونالدو عرضا من أحد الأندية السعودية بإجمالي قيمة 300 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن رونالدو رفض العرض السعودي المقدم له.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بالانتقال عن مانشستر يونايتد خاصة مع غيابه عن الفترة التحضيرية للفريق الإنجليزي.

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وأشارت تقارير إلى ارتباط رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان.

وأوضح تقرير ريكورد أن العرض السعودي المقدم لرونالدو كان يتكفل بـ 30 مليون يورو لإتمام التعاقد مع مانشستر يونايتد.

وكانت شبكة سي إن إن قد أفصحت أمس الأربعاء عن عرض مغري مقدم من رونالدو من نادي سعودي دون الإفصاح عن اسمه.

وأوضح التقرير تفاصيل التعاقد والعرض الذي يصل إلى 300 مليون يورو.

- 30 مليون يورو لإتمام التعاقد مع مانشستر يونايتد

- 250 مليون يورو راتب اللاعب على موسمين بواقع 125 مليون يورو لكل موسم.

- 20 مليون يورو عمولات الوكلاء

ولم تكشف التقارير هوية النادي السعودي الذي يحاول ضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ماذا حدث؟

بدأت تكهنات رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد مع عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع حديث عن رغبة البرتغالي للانتقال لناد آخر لمواصلة أرقامه في البطولة التي يسيطر عليها.

وصول الهولندي إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد جاء معه بعض الهدوء.

تين هاج قال في مؤتمر تقديمه: ""بالطبع أريد بقاء رونالدو في مانشستر، لطالما كان مهما جدا لهذا النادي".

وأضاف "ماذا أنتظر منه؟ تسجيل الأهداف بالطبع".

في 22 يونيو، مانو سانز صحفي آس والمقرب من خورخي مينديز وكيل رونالدو قال أن البرتغالي يخشى عدم وجود تدعيمات قوية وبالتالي زيادة الفجوة أكثر مع ليفربول ومانشستر سيتي الذان تعاقدات بالفعل مع صفقات لتقوية فريقهما.

وأضاف أن هذا قد يكون سببا في رغبته في الرحيل رغم عدم وجود أي مشاكل مع تين هاج.

بدأ بعدها مباشرة خروج تقارير عن اهتمام بايرن ميونخ بضم رونالدو بعد رحيل ليفاندوفسكي المحتمل إلى برشلونة.

سكاي ألمانيا أكدت بعدها ان بايرن لن يتعاقد مع رونالدو وكشفت أربعة أسباب لذلك وهم:

-الحفاظ على هيكلة الرواتب في الفريق إذ أن رونالدو يحصل سنويا على 30 مليون يورو صافي.

-سن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

-بايرن يرغب في ضم لاعبين يرغبون في الضغط والركض.

-مدرب الفريق شاب وصغير في السن ويرغب بايرن في أن تكون غرفة الملابس صحية في العلاقة بين جميع أعضائها.

نفي أكده أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بعد ذلك قائلا: "رونالدو أحد أعظم اللاعبين، وأنا أقدره بشدة، لكنه لا يتناسب مع فلسفتنا".

في 25 يونيو، كشف ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك عن اجتماع بين تود بويلي مالك تشيلسي الجديد وخورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو لمناقشة بعض الأمور من ضمنها احتمالية انتقال البرتغالي.

وكان من غير الواضح الآن ما إذا كان تشيلسي سيرغب في انتهاز الفرصة والتعاقد مع رونالدو أم لا.

رد مانشستر يونايتد على كل التكهنات كان بتمسكه باستمرار اللاعب في الموسم المقبل.

صحيفة "ذا تايمز" في 2 يوليو أكدت أن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بالفعل برغبته في الرحيل.

خبر تزامن مع عدم تواجد رونالدو في أول تدريبات الفريق بعد العودة من العطلة وأعلن النادي غيابه "لأسباب عائلية" مع تدربه في البرتغال.

غياب تواصل حتى السفر للجزء الأول من الفترة التحضيرية للفريق في بانكوك.

تليجراف أوضحت في 5 يوليو أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لديه بعض القلق من التعاقد مع رونالدو وأن مالك النادي تود بويلي هو أكثر المتمسكين بتواجده.

تقارير صحفية أخرى من ريكورد البرتغالية في 7 يوليو خرجت لتتحدث عن تقبل مانشستر يونايتد لرحيل رونالدو وأنهم حددوا القيمة المطلوبة لرحيله دون الكشف عن الرقم.

وأخيرا، ذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية في تقرير لها أن كل الأنباء التي تتحدث حول تقبل إدارة يونايتد رحيل رونالدو وأنه تم تحديد قيمة انتقاله ليست صحيحة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" في 9 يوليو أن كريستنيانو رونالدو حصل على مكافأة إضافية قبل أيام قليلة من طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وحصل رونالدو على مكافأة تصل إلى 6 أرقام بحسب الصحيفة دون الكشف عن قيمتها.

واستحق رونالدو المكافأة بعد بداية العام الثاني من عقده مباشرة وهو جزء من الاتفاق بينه وبين مانشستر يونايتد وقت التعاقد.

ويصر المطلعون على أن هذا ليس شرطًا صريحًا للولاء، لأنه يتضمن حقوق صور ودفعات مختلفة لتحقيق أهداف تسجيل الأهداف.

وافق يونايتد مسبقا على مدفوعات إطلاق سنوية مماثلة لبول بوجبا وأليكسيس سانشيز مع التفكير في توزيع التكاليف الإجمالية.

تين هاج في المؤتمر الصحفي يوم 11 يوليو قبل مواجهة ليفربول الودية شدد على أن رونالدو ليس للبيع.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

وتعاقد الشياطين الحمر مع الهولندي إريك تين هاج لتدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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