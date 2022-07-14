طرد دي يونج وكومان.. دل سيرو جراندي حكما لمباراة بيراميدز والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إسباني بالكامل، بقيادة كارلوس دل سيرو جراندي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 50 نقطة من 24 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ 48 نقطة من 22 مباراة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: كارلس دل سيرو جراندي

حكم مساعد: ساؤول كابانييرو مارتينيز

حكم مساعد: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فيديو: خوان مارتينيز مونويرا

حكم فيديو مساعد: إجناسيو إجليسياس فيانويفا

موسمه وأبرز مبارياته

آخر مباراة أدارها الحكم الإسباني كانت بين ألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية في السابع من يونيو الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.

وفي الموسم الماضي أدار 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي (2-0) في دور المجموعات.

كما أدار 3 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراة نصف نهائي دوري المؤتمر بين ليستر سيتي وروما التي انتهت بالتعادل 1-1.

أما في 19 مباراة أدارها في الدوري الإسباني لهذا الموسم، أشهر 110 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.

وخارج حدود إسبانيا، أدار مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة للدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي، وهي الجولة التي شهدت خسارة الاتحاد للقب رسميا لصالح الهلال.

كما أدار مباراة باناثينايكوس وباوك في الدوري اليوناني، وانتهت بفوز الأخير 3-1.

أهم النهائيات التي أدارها دل سيرو جراندي كانت نهائي كأس إسبانيا 2016 بين برشلونة وإشبيلية (2-0)، وكأس السوبر الإسباني 2018 بين نفس الفريقين، وانتهى بفوز البلوجرانا 2-1.

حين أغضب برشلونة

ويملك الحكم دل سيرو جراندي واقعة شهيرة مع رونالد كومان مدرب برشلونة السابق، حيث طرده هو ولاعب الفريق فرينكي دي يونج في نفس المباراة أمام قادش.

جاء ذلك مطلع الموسم الماضي، تحديدا في الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

وقال كومان آنذاك: "الحكام في إسبانيا يطردون بلا سبب".

وقبل طرد كومان بهذه المباراة ظهرت كرتين على أرض الملعب.

وروى المدرب الهولندي أنه تم طرده في هذه المباراة فقط لأنه نبه الحكم إلى ذلك الموقف.

كما طرد دي يونج في المباراة ذاتها بالإنذار الثاني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 16 يوليو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجاوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

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