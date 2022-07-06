الكومي: وقعنا مع هداف الدوري الغاني.. ووكيل إيهاب جلال طلب 10 ملايين

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن التوقيع مع ياو أنور لاعب أشانتي جولد الغاني.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "وقعنا بشكل نهائي مع ياو أنور لاعب أشانتي جولد وهداف الدوري الغاني".

وأضاف "هناك بند في التعاقد بنسبة إعادة بيع للنادي الغاني".

وعن مدرب الفريق قال: "حمزة الجمل سيستمر في الإسماعيلي ومجلس الإدارة يرى أنه المدرب الأنسب للوقت الحالي".

وأتم تصريحاته كاشفا "التواصل مع إيهاب جلال كان عن طريق وكيله تامر النحاس ومطالباته المالية كانت مبالغ فيها بعدما طلب 10 ملايين جنيه بواقع 5 في الوقت الحالي و5 ملايين عقب ضمان البقاء في الدوري، وهذا على مسؤولية تامر النحاس".

وحسبما كشف FilGoal.com فإن اللاعب الغاني وقع على عقد يربطه بالدراويش لثلاثة مواسم بعد توصل الإسماعيلي وأشانتي جولد لاتفاق على الانتقال مقابل 200 ألف دولار. (طالع التفاصيل)

وكان ياو أنور صاحب الـ24 عاما هو هداف الدوري الغاني الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

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