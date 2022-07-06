جوائز كاف – هيام عبد الحفيظ مرشحة لأفضل لاعبة داخل إفريقيا.. وحضور وادي دجلة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

هيام عبد الحفيظ - وادي دجلة

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن المرشحات لجوائز فئة السيدات.

وظهرت أوشا ضمن 20 اسمًا مرشحًا لجائزة أفضل لاعبة داخل القارة عن عام 2022.

وتألقت أوشا في دوري أبطال إفريقيا للسيدات وحصدت جائزة رجل المباراة مرة واحدة.

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كما تتواجد الجامبية فاتوماتا دوكوريه لاعبة وادي دجلة التي سجلت أول هدف في تاريخ الفريق المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وشهدت الترشيحات تواجد 4 لاعبات من جنوب إفريقيا، و4 مغربيات، و4 غانيات، وثنائي نيجيري.

وجاءت الترشيحات كاملة كالآتي:

  • أنديلي دلاميني (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)
  • بامباناني مباني (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)
  • زانيلي نهلافو (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)
  • أنديسوي مجكوي (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)
  • إيفيلن بادو (هاساكاس ليديز – غانا)
  • دوريس بوادوا (هاساكاس ليديز – غانا)
  • جانيت إيجير (هاساكاس ليديز – غانا)
  • بيربيتوال أجيكوم (هاساكاس ليديز – غانا)
  • فاطمة الزهراء دحموس (الجيش الملكي – المغرب)
  • غزلان شهيري (الجيش الملكي – المغرب)
  • سناء مسعودي (الجيش الملكي – المغرب)
  • فاطمة تاجناوت (الجيش الملكي – المغرب)
  • جريس مفوامبا (مالابو كينج – الكونغو الديمقراطية)
  • ستيفاني جبوجو (مالابو كينج – غينيا الاستوائية)
  • روز بيلا (مالابو كينج – الكاميرون)
  • فاتوماتا دوكوريه (وادي دجلة – جامبيا)
  • هيام عبد الحفيظ (وادي دجلة – مصر)
  • جيفت مونداي (ريفرز آنجلز – نيجيريا)
  • ماريان إزينجاو (ريفرز آنجلز – نيجيريا)
  • بصيرة توري (ماندي – مالي)

وكان ماميلودي صنداونز قد فاز بالنسخة الأولى على الإطلاق من دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي أقيمت في مصر بشهر أغسطس الماضي.

وحل فريق هاساكاس ليديز الغاني ثانيًا، فيما جاء الجيش الملكي المغربي ثالثًا، ومالابو كينج الغيني الاستوائي رابعًا.

أفضل نادٍ

كما ترشح وادي دجلة لجائزة أفضل نادٍ في القارة عن كرة القدم النسائية، بعد أن شارك في النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الترشحيات كالآتي:

  • وادي دجلة
  • ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
  • هاساكاس ليديز الغاني
  • ريفر آنجيلز النيجيري
  • الجيش الملكي المغربي
  • مالابو كينجز الغيني الاستوائي
  • ماندي المالي

وفاز وادي دجلة بثنائية الدوري والكأس المحلية في مصر، لكنه ودع المسابقة القارية من الدور الأول بأربع نقاط.

كما أعلن كاف عن قائمة مبدئية من 30 اسمًا للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة إفريقية، وجاءت خالية من أي لاعبة مصرية:

  • ليسيجي رادياكانيو (دابل أكشن – بوتسوانا)
  • ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا)
  • رقية بيزيمانا (النجم الصباحي – بوروندي)
  • أجارا نتشوت (إنتر ميلان – الكاميرون)
  • جابرييلي أونجيني (سسكا موسكو – الكاميرون)
  • جانيت يانجو (فلوري – الكاميرون)
  • روز بيلا (مالابو كينج – الكاميرون)
  • إيفيلن بادو (هاساكاس ليديز – غانا)
  • دوريس بوادوا (هاساكاس ليديز – غانا)
  • بيربيتوال أجيكوم (هاساكاس ليديز – غانا)
  • سناء مسعودي (الجيش الملكي – المغرب)
  • غزلان شهيري (الجيش الملكي – المغرب)
  • فاطمة تاجناوت (الجيش الملكي – المغرب)
  • زيناثا كولمان (فنربخشة – ناميبيا)
  • أسيسات أوشوالا (برشلونة – نيجيريا)
  • رشيدات أجيبادي (أتليتكو مدريد – نيجيريا)
  • تشياماكا نادوزي (باريس – نيجيريا)
  • أوتشينا كانو (تيجريس – نيجيريا)
  • أنديلي دلاميني (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)
  • بامباناني مباني (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)
  • كريستينا كجاتلانا (أتليتكو مدريد – جنوب إفريقيا)
  • جيرمين سيوبوسينوي (براجا – جنوب إفريقيا)
  • ريفيلوي جين (ميلان – جنوب إفريقيا)
  • ليندا موتلهاو (ديورجاردنز – جنوب إفريقيا)
  • أوديتي جنينتيجما (رجاء عين حرودة – توجو)
  • مريم حويج (أتاشهير – تونس)
  • صابرين اللوزي (براجا – تونس)
  • فازيلا إكوابوت (كازيجورت – أوغندا)
  • ريتشل كوندانانجي (إيبار – زامبيا)
  • جريس تشاندا (زيسكو يونايتد – زامبيا)

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