حكاية مصطفى معوض.. من أكاديمية الحفناوي إلى إشادة سواريش

"التقيت بسواريش وأخبرني بأنه سيتابعني" هكذا تحدث مصطفى معوض لاعب بتروجت فخورا بإشادة ريكاردو سواريش مدرب الأهلي به عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين.

مصطفى معوض النادي : بتروجت بتروجت

مدافع ظهر بشكل جيد خلال مواجهة بتروجت مع الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس مصر 2021.

مصطفى معوض مدافع يبلغ من العمر 25 عاما، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية الحفناوي في أحد قرى المنصورة قبل أن ينتقل للمصرية للاتصالات.

بعد انتقاله للاتصالات في عمر صغير اندلعت ثورة 25 يناير ليتوقف النشاط الرياضي بالكامل في مصر ليقضي على مسيرة العديد من اللاعبين الذين توقفوا بالكامل عن ممارسة كرة القدم.

الأمر ذاته حدث لمعوض الذي توقف عن ممارسة كرة القدم، ولكنه عاد مرة أخرى ليلعب مع نادي الأمير في محافظته وهو الذي شهد تألقه مرة أخرى لينتقل إلى بتروجت في إحياء لمسيرته الكروية.

المدافع تألق في قطاع الناشئين مع بتروجت ليتم تصعيده وهو لم يكمل عامه الـ 16 ليتدرب مع الفريق الأول، واستمر معوض مع فريقه للعديد من السنوات حتى برز اسمه مرة جديده بعد تألقه أمام الأهلي لينال إشادة ريكاردو سواريش مدرب الفريق الأحمر الذي تنبأ له بمستقل رائع في كرة القدم ووعده بمتابعته.

وتحدث FilGoal.com مع اللاعب وبعد مدربيه السابقين الذين أشادوا باللاعب ومميزاته داخل الملعب.

وتحدث أحمد عبد الفتاح المدير الفني السابق لفريق مواليد 97 بنادي بتروجت لـ FilGoal.com قائلا: "تم اختيار اللاعب من ضمن بعض العناصر التي جاءت للاختبار منذ 7 مواسم لفريق مواليد 97 وكان في بدايته يلعب كليبرو قبل تغيير مركزه للمساك".

واستمر "بداية معوض شهدت الالتزام وكان يتمتع بالإمكانيات الجيدة لتطوير مركزه وهو مختلف عن زملاؤه".

وتابع "كنت مساعدا مع طارق يحيى في الفريق الأول وتم تصعيده وشارك في بعض الوديات لكن لم يحصل على فرصة جيدة فخرج معارا لمنتخب السويس قبل أن يعود لبتروجت ويشارك بصفة مستمرة حتى الآن".

وتحدث ياسر رجب رئيس قطاع الناشئين بنادي بتروجت قائلا: "قمت بتدريب مصطفى معوض أثناء تدربي للفريق الأول، هو يمتاز بالقوة في الالتحامات وضربات الرأس ويخدم مركزه بأسهل الطرق ولا يريد أن يقوم بعمل صعب فيخطئ، ولكن يستغل طريقة لعبه لخدمة فريقه كما يمتاز باللعب في أكثر من مركز وهو ما يخدم وجوده دائما في التشكيل الأساسي".

وتحدث مصطفى معوض لـ FilGoal.com: "بدأت في أكاديمية الحفناوي بالمنصورة بقيادة خالد الحفناوي وسمير الحفناوي ووائل عيسى صاحب الفضل لأنه سبب ذهابي إلى اختبارات المصرية للاتصالات".

وتابع "انتقلت للمصرية للاتصالات وقت تواجد الفريق في الدوري الممتاز ولعبت 3 مواسم ثم حدثت الثورة سنة 2011 فجلست في المنزل مع إلغاء الدوري ثم لعبت في نادي الأمير بالدرجة الثالثة لأنه كان في محل إقامتي بالدقهلية، وتدربت هناك مع محمد رياض الحوت، ومدحت زوال، وهشام شوقي، وداوود نصر".

وأكمل "طارق حبيب رئيس منطقة الدقهلية صاحب فضل كبير علي لأنه قام بتعريفي على جمعة رمضان وكيل لاعبين من شربين وقتها كان يؤسس فرق تسويقية ويلعب ضد أندية الدوري الممتاز ومن خلاله لعبت مباراة ضد بتروجت واختارني أحمد عبد الفتاح المدير الفني لفريق 97".

وأضاف "أرسل نادي بتروجت خطابا رسميا للنادي ودفع مبلغ مالي لنادي الأمير مقابل الاستغناء عني لتكون بدايتي مع بتروجت في موسم 2013 ثم تم تصعيدي للفريق الأول عقب رحيل مختار مختار وتولي رمضان السيد مؤقتا لأنه كان رئيس قطاع الناشئين، فقام بتصعيدي وكان عمري فقط 15 عاما و9 أشهر وكان عمرو حسن وأسامة محمد قادة الفريق وحاليا هم في الجهاز الفني".

وأردف "انضميت لمنتخب الشباب مواليد 97 مع معتمد جمال وأحمد فاروق وأحمد صالح".

وأتم "مركزي الأساسي هو قلب دفاع ولكنني شاركت في مركز الظهير الأيمن ومركز الوسط المدافع".

بتروجت لم يتمكن من الصعود للدوري الممتاز ولكننا لا نستبعد رؤية اللاعب بقميص أحد الأندية الأخرى من كبار الدوري وذلك بعد الإشادة التي تلقاها من سواريش عقب مباراة الأهلي.

فهل سيصيب تنبؤ سواريش بمستقبل رائع لمصطفى معوض؟

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