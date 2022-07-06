فتح حجز تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مصر 2022.. والأسعار

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو الجاري.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على صالتي أكتوبر الدولية، وصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 11 يوليو المقبل على أن تكون أول مباراة بين منتخبي الجزائر وكينيا والذي يقام في تمام الساعة 10 صباحا على صالة أكتوبر الدولية.

فيما ستكون مباراة الافتتاح على صالة حسن مصطفى والتي ستجمع بين منتخبي مصر والكاميرون، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون سعر التذكرة: 150 جنيها لليوم الواحد، بإمكانك حضور أكثر من مباراة في نفس اليوم على نفس الصالة بنفس التذكرة.

ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

مصر- المغرب- الكاميرون

المجموعة الثانية

الجزائر- الجابون- غينيا- كينيا

المجموعة الثالثة

تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا

المجموعة الرابعة

أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم 2023 الذي سيقام في السويد وبولندا في شهر يناير المقبل.

وأعلن محمد الألفي مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في مصر حضور الجمهور بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب التي سوف تستضيف المباريات.

طريق البطولة

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي والذي ستكون مواجهاته كالتالي:

أول المجموعة الأولي مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولي

أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة

أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة

مباريات قبل النهائي

الفائز في ربع النهائي رقم 1 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 3

الفائز في ربع النهائي رقم 2 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 4.

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