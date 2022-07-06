أكثر واحد – وائل جمعة والحضري وشوقي يجيبون على أسئلة طريفة سريعة تخص منتخب مصر

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم منصته العربية "فيفا بلس" والتي تقدم محتويات مختلفة قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر بنهاية العام الجاري.

وعبر منصة فيفا الجديدة ستجدون العديد من محتوى الفيديو باللغة العربية.

ومن خلال المنصة توجد سلسلة "أكثر واحد" والتي تضم عددا من النجوم العرب يجيبون على أسئلة طريفة في عالم كرة القدم.

الفيديو الأول من السلسلة عرف تواجد ثلاثي الجيل الذهبي لمنتخب مصر: عصام الحضري ومحمد شوقي ووائل جمعة.

وإليكم أبرز ما جاء في لقاءهم مع المنصة:

أكثر واحد لاعب يتحدث عن أهدافه؟

وائل جمعة: أحمد حسن، سجل أو لم يسجل يتحدث عن أهدافه، أتذكر مباراة نيجيريا في 2010 سجل هدفا في مرماه ثم سجل هدف آخر، وطيلة البطولة تحدث عن هذين الهدفين.

عصام الحضري: أحمد حسن.

محمد شوقي: أيضا أحمد حسام ميدو.

أكثر واحد ينام في الطائرة والحافلات؟

شوقي: وائل جمعة

وائل: بالفعل كنت أكثر من ينام، ولا أحد يراني إلا ونحن في طريقنا للخروج منها.

أكثر واحد يضحك في المواقف المحزنة؟

اختار عصام الحضري، محمد بركات وهو ما وافقه عليه الثنائي.

أكثر من يُهرب الطعام إلى المعسكر؟

شوقي: الحضري

الحضري: شوقي

وائل: اتفق أنك الأكثر يا حضري

أكثر واحد يفوز في مباراة مصارعة؟

وائل: عمرو زكي، هل تتذكرون عندما أمسك سيد معوض و"علقه في الحيطة وقاله لازم تطول الستارة وسيد كان قصير".

أكثر واحد يستطيع أن يكون عارض أزياء؟

أجمع الثلاثي على محمد زيدان

أكثر واحد يستلف ولا يرد ما استلفه؟

الثنائي أجمع على عصام الحضري

شوقي: "الحضري رجله ممكن تلبس من مقاس 41 لـ 45 عادي جدا".

أكثر واحد يرقص في غرفة الملابس؟

وائل جمعة: الحضري كان يرقص في الملعب

شوقي: لم نقم بهذا كثيرا في المعسكرات

أكثر من يُجري مقالب في اللاعبين؟

أجمع الثلاثي على محمد بركات

أكثر واحد يتأخر عن التمرين؟

الحضري: زيدان ويأتي قادما يضع السماعات في أذنيه بكل هدوء لكنه يأتي على الموعد بالضبط.

شوقي ووائل: لم يكن يحدث ذلك الأمر في معسكرات المنتخب.

أكثر واجد يجادل حسن شحاتة؟

وائل جمعة: "أحمد حسن لازم عنده تعليق"

شوقي: أيضا عصام الحضري.

أكثر واحد كان يصيح في اللاعبين عندما يخطئون؟

شوقي والحضري: وائل جمعة

جمعة: اعترف بذلك

أكثر واحد يُشعر حسن شحاتة بالعصبية؟

شوقي: محمد زيدان

الحضري: زيدان كان يعصبني

وائل: زيدان وعمرو زكي

أكثر واحد بيضّحك حسن شحاتة؟

الثلاثي: أحمد عيد عبد الملك

وائل جمعة: هل تتذكرون عندما أصيب عبد الملك مع عمرو زكي في الرأس أثناء مباراة عمان الودية

أكثر واحد يُجمع اللاعبين حتى الآن؟

وائل: كل واحد في جيلنا يستطيع لَم الناس حوله، شوقي والحضري وأحمد حسن وأبو تريكة وأنا، كلنا قادرين وعلاقتنا رائعة.

شوقي: "كلنا سهل نتجمع حتى لو بمكالمة".

الحضري: الجهاز الفني لحسن شحاتة لا زال يجتمع حتى الآن بشكل أسبوع.

بإمكانك مشاهدة اللقاء كاملا من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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