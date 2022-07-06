بعد سنوات من التجارب الفاشلة.. هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام

بعد أيام قليلة من فتح سوق الانتقالات بشكل رسمي في أوروبا، أتم توتنام بالفعل 4 صفقات بشكل رسمي حتى الآن.

ريتشارليسون النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

اختيارات المدرب أنطونيو كونتي من الصفقات كان معظمها من العناصر التي ستضيف إلى دكة البدلاء وعمق الفريق.

وتعاقد توتنام حتى الآن مع كل من يفيس بيسوما، وريان فريزر، وريتشارلسون، وإيفان بيريزيتش.

التعاقد مع ريتشارلسون سيكون بكل تأكيد لتقوية دكة البدلاء في وجود هاري كين المهاجم الذي يعتبره البعض الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال العقد الأخير، لذلك سيكون المهاجم البرازيلي بديلا له أو ليلعب معه في التشكيل الأساسي حسب رؤية كونتي الفنية.

لكن هل سيكون ريتشارلسون خير بديل لهاري كين؟

منذ عام 2014 وتوتنام يبحث عن مهاجم بديل لهاري كين ولم يتمكن أي لاعب من تعويض غيابه أو أن يكون خير داعم له ولعمق التشكيل.

البداية كانت من روبيرتو سولدادو، قبل ظهور فينسينت يانسن وكارلوس فينيسيوس الثنائي الذي سجل مجتمعا ثلاثة أهداف فقط للفريق.

موقع "The analyst" أوضح في تقرير عن كيف سيكون ريتشارلسون مختلفا عن سابقيه كبديل ناجح في تشكيل توتنام.

صاحب الـ 25 عاما انضم لإيفرتون في 2018 ومنذ ذلك التوقيت كان هو أكثر لاعب يسجل أهدافا للنادي الأزرق برصيد 43 هدفا في 55 مباراة بفارق ثلاثة أهداف عن كالفيرت لوين الذي سجل أهدافه في 45 مباراة.

ريتشارلسون أيضا ثاني أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة خلف نيمار الذي سجل 50 هدفا.

ما يميز ريتشارلسون أيضا كونه معتاد على أجواء الدوري الإنجليزي بكل تأكيد بعد خمس مواسم قضاهم مع إيفرتون وأيضا قدرته على التسجيل في المباريات المهمة وبالنظر إلى سجله أمام الفرق الـ 6 الكبرى في الدوري سنجد أن اللاعب البرازيلي قد سجل تسعة أهداف وهو رقم جيد بالنسبة للاعب يلعب مع صفوف فريق من الفرق المتوسطة أو تحت المتوسطة أحيانا أيضا.

ريتشارلسون سجل أيضا أحد أهم أهداف إيفرتون خلال الموسم الماضي والذي كان في مرمى تشيلسي والذي قاد فريقه للفوز وكان أحد أهم أسباب بقائه في الدوري الممتاز.

بعد تسجيله للهدف احتفل ريتشارلسون مستخدما أحد الألعاب النارية التي ألقتها الجماهير، احتفال سيغيب بسببه عن المباراة الأولى لتوتنام في الدوري أمام ساوثامبتون لأن الاتحاد الإنجليزي قرر إيقافه لمدة مباراة.

لاعب واتفورد الأسبق نجح أيضا في أن يكون اللاعب الوحيد الذي يسجل أكثر من 10 أهداف مع إيفرتون لثلاثة مواسم متتالية ليكون أول لاعب يكسر ذلك السجل التهديفي منذ رحيل لوكاكو الذي سجلها في 4 مواسم متتالية وهو ما يبرهن على ثبات مستواه.

ما قد يفيد كونتي أيضا من التعاقد مع ريتشارلسون هو كون الضغط على الدفاع وحارس المرمى من المنطقة الأمامية للخصم شيء أساسي وهي صفة متواجدة في اللاعب البرازيلي الذي يتواجد في المركز السادس كأكثر اللاعبين ضغطا بين المهاجمين والأجنح الذين لعبوا أكثر من 1500 دقيقة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وفقا لموقع "The analyst" المختص في الإحصائيات فإن أغلب ضغط ريتشارلسون يكون في الثلث الأمامي من الملعب.

ميزة إضافية أيضا يقدمها ريتشارلسون وهي قدرته على اللعب في عدة مراكز مثل الجناح الأيمن أو الأيسر أو صانع الألعاب وليس فقط المهاجم الصريح مركزه الأساسي الذي شارك فيه في 51% فقط من مبارياته مع إيفرتون والباقي يتقسم على عدة مراكز أخرى.

وفي تلك الإحصائية يظهر بأن ريتشارلسون تمكن من تسجيل 6 أهداف فقط كجناح أيسر أقل من أهدافه في مركز المهاجم الصريح.

ومن بين المراكز الثلاثة التي يلعب بها ريتشارلسون فإن معدل أهدافه مقارنة بعدد الدقائق التي يلعب بها في كل مركز فإن مركز الجناح الأيسر هو الأكثر نجاحا للاعب.

ريتشارلسون أظهر جودة كبيرة خلال السنوات الماضية جعلت الكثير من الأندية تتابعه وكان أبرزها ريال مدريد الذي أشارت بعض التقارير إلى رغبته في التوقيع معه بناء على رغبة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

في النهاية تمكن توتنام من حسم الصفقة بسرعة كبيرة وبدون مشاكل تذكر أو منافسة كبيرة مع فرق أخرى.

انتقال اللاعب في عمر الـ 25 إلى توتنام قد يكون هو خطوته المثالية في التطور مع مدرب دائما ما يبدع المهاجمين تحت قيادته وآخرهم روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز الذين تألقا معه في إنتر ميلان.

نجاح ريتشارلسون سيكون مفيدا بالطبع للاعب وللنادي الذي يبحث عن مهاجم بديل على مدار سنوات ولكنه بالطبع ليس مضمونا ويتعلق الأمر بقدرته على التأقلم مع الفريق الجديد ومدربه الجديد المثالي له بلغة الأرقام ولكن في النهاية الأرقام ليست كل شيء في النهاية أداء اللاعب هو من سيحدد نجاحه من عدمه مع فريقه الجديد.

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