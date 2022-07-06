خبر في الجول – الإسماعيلي يضم هداف الدوري الغاني

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 21:15

كتب : محمد عبد العظيم

ياو أنور - أشانتي جولد

أتم الإسماعيلي ضمه مع ياو أنور جناح نادي أشانتي جولد الغاني اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب الغاني وقع على عقد يربطه بالدراويش لثلاثة مواسم بعد توصل الإسماعيلي وأشانتي جولد لاتفاق على الانتقال مقابل 200 ألف دولار.

ووقع اللاعب على العقد بعد اجتياز الكشف الطبي الذي أجري له.

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وكان ياو أنور صاحب الـ24 عاما هو هداف الدوري الغاني الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وبدأ أنور مشواره مع الكرة في صفوف بيشيم يونايتد ومنه انتقل إلى فوينلابرادا الإسباني معارا قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي في 2017.

وبعد ذلك أعير لنادي بورجوس الإسباني قبل العودة لفوينلابرادا وينتهي تعاقده في يناير 2019.

وعاد أنور إلى بيشيم يونايتد في يناير 2020 وفي شهر يوليو من العام ذاته انضم لأشانتي جولد.

ولم يسبق للاعب الغاني تمثيل منتخب بلاده في أي من الفرق السنية المختلفة.

وبذلك يكون ياو أنور هو أول صفقات الإسماعيلي للموسم الجديد.

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