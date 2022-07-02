رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح

مفاجأة كبرى أعلنها ليفربول مساء أمس الجمعة بتجديد تعاقد نجمه محمد صلاح بدون أنباء سابقة عن التوصل لاتفاق بعد مفاوضات دامت لما يقرب من عام ونصف.

وأعلن ليفربول تجديد صلاح بعقد طويل الأمد وذكرت التقارير الصحفية أنه سيكون لثلاث سنوات ومقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

فكيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد اللاعب الملقب بالملك المصري؟

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فيرجيل فان دايك

رد فان دايك مدافع ليفربول على إعلان ليفربول بتجديد تعاقد صلاح بوضع صورة تعبر عن الرضا بالقرار.

أدريان

أما حارس مرمى ليفربول أدريان فقال عبر "تويتر" تعليقا على الإعلان: "باقي حراس الدوري الإنجليزي لا يحبون ذلك، لكن نحن الريدز نحبه، صلاح يبقى".

The rest of @premierleague goalkeepers don't like this... 😁 BUT WE REDS LOOOOOVE IT ❤️👑 #SalahStays https://t.co/uWNoMm6wgg — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) July 1, 2022

جايمي كاراجير

أما أسطورة ليفربول ومدافعه السابق جايمي كاراجير فسخر من زميله في تحليل المباريات في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية ومدافع مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل.

وقال كاراجير لنيفيل ساخرا: "فقط من أجلك".

واقتبس كاراجير تغريدة لصحفي دنماركي قام بعمل مونتاج على فيديو إعلان صلاح التجديد بوضع حديث سابق لنيفيل قال فيه: "أعتقد أن صلاح سيرحل أضمن لكم ذلك وأشعر بالأمر وأستطيع شمه".

وتعليقا على منشور ليفربول بإعلان تجديد صلاح وضع كاراجير صورة لنيفيل وهو يبدو مندهشا ليواصل السخرية منه.



































جون ألدريدج

أما جون ألدريدج لاعب ليفربول السابف في الفترة من 1987 لـ1989 فقال عبر "تويتر" تعليقا على الخبر: "صلاح وقع جديدا يا قوم".

Salah signed a new contract folks 👍👍👍👏 — John Aldridge (@Realaldo474) July 1, 2022

رسالة ملكية

فيما نشر السير كيني دالجليش أيقونة ليفربول والملقب بالملك تغريدة قال فيها: "أنباء رائعة بشأن محمد صلاح".

وأضاف "أفضل انتقال في الصيف، شكرا لك يا مو لقد جعلت كل جماهير ليفربول في كل مكان سعداء".

وأتم "لن تسير وحدك أبدا" في إشارة للهتاف الشهير لجماهير ليفربول.

Fantastic news about @MoSalah The best signing of the whole summer. Thank you Mo you have made Liverpool fans everywhere ecstatic! 🤩 YNWA https://t.co/nHamy1OoBo — Sir Kenny Dalglish (@kennethdalglish) July 1, 2022

هارفي إليوت

أما لاعب ليفربول الشاب هارفي إليوت فقال عبر "إنستجرام" تعليقا على الخبر: "تمت المهمة، تهانينا يا مو".

جوردان هندرسون

أما هندرسون فوضع ضحكة تعبيرية احتفالية تعليقا على التجديد عبر "إنستجرام".

كوستاس تسيميكاس

أما الظهير الأيسر اليوناني لليفربول فوضع ضحكة تعبر عن الحب لخبر التجديد.

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