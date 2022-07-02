أرقام تاريخية وإصابة صادمة.. تعرف على أبرز محطات صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

السبت، 02 يوليه 2022 - 00:27

كتب : محمود حمدي

محمد صلاح

يبدو أن مسيرة صلاح مع ليفربول التي بدأت منذ انضمامه للفريق من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك مستمرة لسنوات جديدة.

وأعلن ليفربول تجديد صلاح بعقد طويل الأمد دون الإشارة للمدة بعدما كان ينتهي عقده في صيف عام 2023. (طالع التفاصيل)

للاطلاع على جميع جوائز صلاح الفردية مع ليفربول اضغط هنا.

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FilGoal.com يستعرض أبرز محطات "الملك المصري" مع العملاق الإنجليزي كما يحلو لجماهير ليفربول مناداته.

صلاح حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في أول مواسمه (2017-2018) وسجل 32 هدفا كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد منذ زيادة عدد الأندية إلى 20 فريقا.

⚽🔝🏆 Mo Salah sends Liverpool to the top of the Premier League with a Hat-trick, gifts MotM award to teammate Milner – Egypt United – Voice of the pharaohs

الملك المصري حمل آمال ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ولكن إصابة صلاح بعد تدخل سيرجيو راموس مهدت طريق اللقب نحو مدريد.

Flashpoints of 2018: Sergio Ramos shoulders Mo Salah out of final | Real Madrid | The Guardian

ليفربول خسر في نصف نهائي النسخة التالية من برشلونة ذهابا بثلاثية وفقد خدمات صلاح إيابا وبات وداعه للمسابقة وشيكا لكن المعجزة حدثت وقاد ديفوك أوريجي ليفربول للفوز على برشلونة برباعية والتأهل للنهائي.

صلاح ظهر على أرض الملعب عقب المباراة مرتديا قميص مكتوب عليه "لا تستسلم أبدا" في إشارة لفريقه ليخطف الأضواء من الجميع ويتصدر القميص قوائم البحث في مواقع التواصل الاجتماعي.

Mohamed Salah slogan becomes Liverpool's lifestyle as Jurgen Klopp's side find more ways to win - Liverpool Echo

اللقطة الأهم في مسيرة صلاح كانت بانتظاره خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في شباك توتنام وأضاف أوريجي الهدف الثاني ليحصل ليفربول على المسابقة الأقوى في أوروبا ليصبح أول لاعب مصري يحصد اللقب.

Mohamed Salah on his Champions League inspiration and why this is the start for Liverpool FC - Liverpool FC - This Is Anfield

بعد الفوز بأبطال أوروبا بحث صلاح عن الإنجاز الغائب منذ 30 عاما وكان له ما أراد بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

Mohamed Salah admits Liverpool's 2019/20 Premier League title felt 'different' due to pandemic

في أصعب المواسم على ليفربول كان صلاح المنقذ وسجل 22 هدفا ساهموا في حصول ناديه على المركز الثالث بالدوري موسم 2020-2021 و قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي بصعوبة بالغة.

GW1 FPL stats: Salah outshines captaincy rivals

هاتريك صلاح في شباك مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم سيظل عالقا في الأذهان.

الملك المصري بات أول لاعب يسجل في مانشستر يونايتد 5 أهداف في موسم واحد.

للتعرف على ترتيب صلاح بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي اضغط هنا.

Mohamed Salah makes Manchester United Old Trafford claim after Liverpool win - Manchester Evening News

صلاح حصل مجددا على هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنام ليضيف النجم المصري الحذاء الذهبي الثالث في مسيرته ويقترب من تيري هنري صاحب الرقم القياسي 4 مرات.

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