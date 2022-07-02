أرقام تاريخية وإصابة صادمة.. تعرف على أبرز محطات صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

يبدو أن مسيرة صلاح مع ليفربول التي بدأت منذ انضمامه للفريق من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك مستمرة لسنوات جديدة.

وأعلن ليفربول تجديد صلاح بعقد طويل الأمد دون الإشارة للمدة بعدما كان ينتهي عقده في صيف عام 2023. (طالع التفاصيل)

للاطلاع على جميع جوائز صلاح الفردية مع ليفربول اضغط هنا.

FilGoal.com يستعرض أبرز محطات "الملك المصري" مع العملاق الإنجليزي كما يحلو لجماهير ليفربول مناداته.

صلاح حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في أول مواسمه (2017-2018) وسجل 32 هدفا كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد منذ زيادة عدد الأندية إلى 20 فريقا.

الملك المصري حمل آمال ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ولكن إصابة صلاح بعد تدخل سيرجيو راموس مهدت طريق اللقب نحو مدريد.

ليفربول خسر في نصف نهائي النسخة التالية من برشلونة ذهابا بثلاثية وفقد خدمات صلاح إيابا وبات وداعه للمسابقة وشيكا لكن المعجزة حدثت وقاد ديفوك أوريجي ليفربول للفوز على برشلونة برباعية والتأهل للنهائي.

صلاح ظهر على أرض الملعب عقب المباراة مرتديا قميص مكتوب عليه "لا تستسلم أبدا" في إشارة لفريقه ليخطف الأضواء من الجميع ويتصدر القميص قوائم البحث في مواقع التواصل الاجتماعي.

اللقطة الأهم في مسيرة صلاح كانت بانتظاره خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في شباك توتنام وأضاف أوريجي الهدف الثاني ليحصل ليفربول على المسابقة الأقوى في أوروبا ليصبح أول لاعب مصري يحصد اللقب.

بعد الفوز بأبطال أوروبا بحث صلاح عن الإنجاز الغائب منذ 30 عاما وكان له ما أراد بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

في أصعب المواسم على ليفربول كان صلاح المنقذ وسجل 22 هدفا ساهموا في حصول ناديه على المركز الثالث بالدوري موسم 2020-2021 و قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي بصعوبة بالغة.

هاتريك صلاح في شباك مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم سيظل عالقا في الأذهان.

الملك المصري بات أول لاعب يسجل في مانشستر يونايتد 5 أهداف في موسم واحد.

للتعرف على ترتيب صلاح بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي اضغط هنا.

صلاح حصل مجددا على هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنام ليضيف النجم المصري الحذاء الذهبي الثالث في مسيرته ويقترب من تيري هنري صاحب الرقم القياسي 4 مرات.

طالع أيضا:

طالع قائمة سواريش الأولى مع الأهلي

صلاح: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز

أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

البحر المتوسط - ذهبية مصرية جديدة