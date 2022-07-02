كيروش يوضح لـ في الجول حقيقة تسببه في اعتذار المدربين عن عدم قيادة منتخب مصر

أوضح كارلوس كيروش المدير الفني السابق لـ منتخب مصر حقيقة تسببه في اعتذار المدربين عن عدم تدريب منتخب مصر.

سوزا اعتذر عن عدم تدريب الفراعنة باولو رغم توصله لاتفاق مبدئي مع اتحاد الكرة المصري ، قرار حملته بعض التقارير لـ كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وقال كيروش لـ FilGoal.com: "لست السبب في اعتذار المدربين عن عدم تولي تدريب منتخب مصر".

وشدد "كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مستحقاتي المتأخرة".

وأوضح "الغرامة التي وقعها عليّ الاتحاد الإفريقي سببها إهمال وعدم كفاءة الاتحاد المصري، لأن كل الشهود والحقائق والأدلة والفيديوهات في صالح الاتحاد المصري لتجنب هذه الغرامة".

وأوضح هوجو كاجودا وكيل سوزا في تصريحات سابقة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "غير صحيح أن كيروش تسبب في فشل مفاوضات سوزا مع الاتحاد المصري".

وأضاف كاجودا: "لم يحدث أي تواصل بين سوزا وكيروش مطلقا".

وأتم: "لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يخص المفاوضات مع الاتحاد المصري في الوقت الحالي".

ودخل كيروش في صراع علني مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية بسبب زعمه عدم تلقيه مستحقاته بالكامل.

ونشر كيروش رسالة مطولة بعث بها لـ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتدور الرسالة حول مبلغ العقوبة التي تعرض لها كيروش بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي خصمه اتحاد الكرة من مستحقات المدرب بواقع 25 ألف دولار.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 2-1، ولكن وقع المدرب البرتغالي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إثر هذا الغياب.

ولم يتمكن كيروش في ذلك الوقت من الوصول إلى مقر المؤتمر في ملعب أحمدو أهيدجو، بسبب الزحام المروري وعدم وجود تأمين إضافي لسيارة المدرب من أجل المؤتمر الصحفي، إذ كانت الأولوية الأمنية لحافلة المنتخب المتجهة من المران الأخير إلى مقر الإقامة.

وجاءت رسالة كيروش إلى العطار كالتالي:

السيد وليد

لا أعتقد أنك نفس الرجل الذي دعاني للعشاء في منزله

عار عليك يا سيدي

كيف تملك الجرأة على معاملتي بهذا الشكل السيئ وبهذا القرار من طرف واحد بعد اجتماعنا الأخير؟

أنت تتعامل بوجهين. واحد أمامنا والثاني خلفنا بعد أن رحلنا.

أنت تعلم أن رئيس الاتحاد يعلم أني لا علاقة لي بهذه العقوبة.

لدينا شهود. اللواء حلمي مشهور وقائد السيارة والسيد أسامة إسماعيل.

كل المنتخب يمكنه أن يشهد بأن المؤتمر فاتنا بسبب خطأ الاتحاد الإفريقي وسلطات الأمن.

كيف يمكنك أن تكون غير أخلاقي وتسيء إليّ بخصم هذا المبلغ مني؟

عار عليك يا سيد وليد

أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدك أني سأقاتل ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الأمين.

كارلوس كيروش

ورد مصدر من اتحاد الكرة على هذه الرسالة عبر FilGoal.com في تصريحات خاصة قائلا: "البداية كانت عندما تواصل حازم إمام مع كيروش منذ بضعة أيام وتحدث معه عن العودة حال وجود الرغبة، فكان رد المدرب أنه يريد مستحقاته المتأخرة أولا".

وأضاف "أكد إمام له أنه سيحصل على مستحقاته كاملة على الفور، وطلب من وليد العطار إنهاء هذا الملف، فراجع الأخير جميع المستحقات بما فيها مكافآت البطولة العربية ومكافآت الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا".

وأوضح المصدر "خصم العطار فقط الغرامات التي وقعها الاتحاد الإفريقي على كيروش، والتي لا يحق لاتحاد الكرة سدادها على نفقته، لأن ذلك سيعد مخالفة مالية".

وتابع "جميع الاتحادات والأندية لا تتكفل بدفع غرامات العقوبات على المدربين أو اللاعبين. المتبقي فقط من المستحقات 40 ألف دولار لمساعدي كيروش، أما الأخير فحصل على كافة مستحقاته دون خصم مليم".

واختتم "اتحاد الكرة فوجئ برسائل كيروش التى أرسلت لكل الصحفيين في مصر عن ما يدور يينه وبين الاتحاد، واعتبر ذلك ردا منه على مسألة عودته".

وكان مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في وقتٍ سابق عن اعتذار سوزا عن عدم تولي مهمة تدريب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "باولو سوزا اعتذر عن عدم تدريب المنتخب بعد أن كنا قد توصلنا لاتفاق معه".

ويبحث اتحاد الكرة عن مدير فني أجنبي لتعويض إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له بعد 3 مباريات فقط على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر.

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