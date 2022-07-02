راحل جديد عن مانشستر يونايتد.. دين هندرسون إلى نوتنجام معارا

السبت، 02 يوليه 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

دين هندرسون

أتم نوتنجام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي ضمه للحارس دين هندرسون قادما من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة رسميا.

وأصبحت تلك الصفقة هي الثانية لنوتنجام خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد تايوو أونيي قادما من يونيون برلين الألماني.

وذكرت التقارير الصحفية أن نوتنجام هو من سيتحمل قيمة راتب هندرسون كاملا والبالغ 110 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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كما أن الصفقة ليس بها أحقية الشراء بعد ذلك.

ويعد دين هندرسون من ناشئي مانشستر يونايتد وأعير سابقا لستوكبورت وجريمبسي تاون وشروسوبري وشيفيلد يونايتد.

وعاد الحارس الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد في عام 2020 ولكنه فشل في حجز مكانا أساسيا على حساب ديفيد دي خيا.

وبذلك أصبح هندرسون سابع لاعب يرحل عن يونايتد الصيف الجاري بعد اعتزال الحارس لي جرانت وانتقال خوان ماتا وإدينسون كافاني وجييسي لينجارد وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.

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