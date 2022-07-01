الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 17:01

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - جائزة أفضل لاعب

الملك باق على عرشه ولن يتركه لغيره.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول رسميا.

وأعلن ليفربول اليوم الجمعة تجديد صلاح بعقد طويل الأمد دون الإشارة للمدة بعدما كان ينتهي عقده في صيف عام 2023.

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن التجديد سيكون لثلاث سنوات.

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي قالا: "لدي شعور رائع، أنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع".

وواصل "أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو تالي".

وتابع الملك المصري "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم للأمام، في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

وأتم صلاح تصريحاته "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وان نتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء مرة أخرى".

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وبعدها نشر حساب ليفربول عبر "تويتر" فيديو لصلاح قال فيه: "مرحبا بكم، أنا سعيد جدا لتجديد تعاقدي مع النادي وفخور بذلك وآمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب سويا".

وبعدها نشر الحساب العربي لليفربول رسالة من صلاح بالعربية قال فيها: "صباح الخير، يا رب تكونوا بخير، سعيد طبعا بالتجديد مع النادي وأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نكسب بطولات كتير سوا".

غموض وهجوم

بدأت قصة التجديد بتغريدة غامضة لرامي عباس وكيل صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع رمز تعبيري يضحك.

تلك التغريدة جعلت جايمي كاراجير أسطورة ليفربول يهاجم رامي عباس وقال له عبر "تويتر" كذلك: "كل جماهير ليفربول يحبون موكلك، وإن كان سيغادر الصيف المقبل فإننا نتمنى له التوفيق ونقول له شكرا جزيلا، لكن يمكننا الاستغناء عن هذا الهراء الخفي لـ12 شهرا مقبلة، صلاح قل شيئا".

وبعدها فاجأ حساب ليفربول الرسمي الجميع باقتباس تغريدة رامي عباس وهذا أمر يحدث لأول مرة خلال المفاوضات التي استمرت لما يقرب من عام ونصف.

وبعدها نشر صلاح عبر "تويتر" صورة له وهو ينظر إلى شيء ما.

ثم نشر حساب ليفربول فيديو للمكان الذي يتواجد فيه صلاح.

وبعد دقائق نشر ليفربول فيديو لصلاح وهو ينظر لهاتفه ويقرأ التغريدات حول أزمة تجديد تعاقده ثم ارتدى قميص النادي وقال: "صلاح سيبقى".

ورد كاراجير على التجديد قائلا: "لقد خدعناهم جميعا".

وضحك رامي عباس على ما قاله كاراجير.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

مزيد من التفاصيل بعد قليل.

صلاح ليفربول
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