خبر في الجول - الأهلي وقطر يتوصلان لاتفاق نهائي بشأن بدر بانون

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي

يقترب المغربي بدر بانون مدافع الأهلي من الانتقال إلى قطر القطري في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي تم بموجبه الموافقة على رحيل بدر بانون عن القلعة الحمراء صوب النادي القطري.

ويحصل الأهلي على 2.5 مليون دولار دفعة واحدة كقيمة الصفقة، بالإضافة إلى 500 ألف دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء سيحصل عليها الأهلي بحسب مشاركات ونجاحات بانون مع نادي قطر.

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ولم يمانع ريكاردو سواريش في الاستغناء عن اللاعب ورحيله خاصة وأن الاتفاق والمفاوضات كانت قد انتهت قبل تعاقده مع الأهلي.

وينوي الأهلي تعويض رحيل مدافعه المغربي بصفقة دفاعية قوية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن تلقي بانون عرض قطري من نادي قطر.

وصرّح مصدر في نادي قطر القطري في وقت سابق لـ FilGoal.com قائلا: "قدمنا عرضا لبدر بانون لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف "راتب اللاعب سيكون 1.5 مليون دولار سنويا".

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

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