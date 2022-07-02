دورة ألعاب البحر المتوسط – بسمة إبراهيم تحصد برونزية جديدة لـ مصر
السبت، 02 يوليه 2022 - 12:52
كتب : FilGoal
حصدت مصر برونزية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وتلك المرة في رفع الأثقال عن طريق بسمة إبراهيم.
وحلت بسمة إبراهيم في المركز الثالث في رفع الأثقال في منافسات الكلين لوزن 59 كجم.
وكانت بسمة حلت خامسا في محاولات الخطف بعدما رفعت ثلاث وصل لـ113 كجم في محاولاتها الثلاث.
وحصدت مصر بذلك حتى الآن 33 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و10 فضية و16 برونزية.
وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.
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