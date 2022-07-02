دورة ألعاب البحر المتوسط – بسمة إبراهيم تحصد برونزية جديدة لـ مصر

السبت، 02 يوليه 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

بسمة إبراهيم - رفع أثقال

حصدت مصر برونزية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وتلك المرة في رفع الأثقال عن طريق بسمة إبراهيم.

وحلت بسمة إبراهيم في المركز الثالث في رفع الأثقال في منافسات الكلين لوزن 59 كجم.

وكانت بسمة حلت خامسا في محاولات الخطف بعدما رفعت ثلاث وصل لـ113 كجم في محاولاتها الثلاث.

أخبار متعلقة
تعب من السحر.. التشيلي فالديفيا يعلن اعتزال كرة القدم المشاركة الخامسة في كرة القدم.. أمريكا إلى أولمبياد باريس راحل جديد عن مانشستر يونايتد.. دين هندرسون إلى نوتنجام معارا

وحصدت مصر بذلك حتى الآن 33 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و10 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

طالع أيضا:

طالع قائمة سواريش الأولى مع الأهلي

صلاح: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز

أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

البحر المتوسط - ذهبية مصرية جديدة

رفع أثقال بسمة إبراهيم دورة ألعاب البحر المتوسط
نرشح لكم
هشام حطب بعد ميداليات البحر المتوسط: أثبنا إننا لا نفوز بالصدفة.. ودعم جمهور الجزائر رائع مواعيد مباريات اليوم 2-7-2022- الأهلي وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر جدول البعثة المصرية في سابع أيام دورة البحر المتوسط..نهائي ألعاب القوى ورفع الأثقال دورة البحر المتوسط - الذهبية السابعة.. يسري حافظ يضيف ميدالية مصرية جديدة كرة سلة - مصر تكتسح السنغال بفارق 33 نقطة في تصفيات كأس العالم دورة البحر المتوسط - مصر تحقق فضيتين في الوثب الطويل والفروسية دورة البحر المتوسط - أحمد عبد الغني يحصد فضيتين لمصر في رفع الأثقال انتهت تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (76) (43) السنغال.. اكتساح مصري
أخر الأخبار
دورة ألعاب البحر المتوسط – بسمة إبراهيم تحصد برونزية جديدة لـ مصر 7 دقيقة | رياضات أخرى
تعب من السحر.. التشيلي فالديفيا يعلن اعتزال كرة القدم 22 دقيقة | أمريكا
راحل جديد عن مانشستر يونايتد.. دين هندرسون إلى نوتنجام معارا 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المشاركة الخامسة في كرة القدم.. أمريكا إلى أولمبياد باريس 55 دقيقة | أمريكا
تقرير: جالياني يخطط لشراكة مجنونة بين ديبالا وإيكاردي في مونزا ساعة | الكرة الأوروبية
الخامس.. إنتر يضم مخيتاريان من روما مجانا ساعة | الكرة الأوروبية
هشام حطب بعد ميداليات البحر المتوسط: أثبنا إننا لا نفوز بالصدفة.. ودعم جمهور الجزائر رائع ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات اليوم 2-7-2022- الأهلي وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك