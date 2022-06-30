مؤتمر كلاتنبرج: أقترح نشر محادثات تقنية الفيديو.. ومن المؤسف غياب مصر التحكيمي عن المونديال

أوضح مارك كلاتنبرج مدير لجنة تطوير التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم، الخطوط العريضة لخطة عمله.

وقدّم الاتحاد المصري الإنجليزي كلاتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وقال كلاتنبرج: "أشكركم على دعوتي للقدوم إلى القاهرة لمناقشة إمكانية تولي مهمة مستشار تطوير لجنة الحكام".

وأضاف: "زيارتي هي الأولى للقاهرة ورأيت مدى روعتها. حكمت في أماكن عدة حول العالم وأفهم شغف المصريين بكرة القدم".

وتابع: "لطالما كان التحكيم واحدة من أكبر مشاكل كرة القدم، وبالتالي طلبت من اتحاد الكرة عمل خطة تطوير كاملة".

وأشار: "أقترح إنتاج مقطع فيديو أسبوعي يضم اللقطات الجدلية والحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكم الفيديو عند اتخاذ القرار، ذلك سيسمح بفهم عملية اتخاذ القرار ليتفهمه الجميع".

وأكمل: "واحدة من أكبر مشاكل التحكيم هي استمرارية تقنية الفيديو بنفس المعيار بين أسبوع وآخر، وبالتالي يجب تقوية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو".

وكشف: "طلبت أيضا إعداد برنامج بدني للحكام حتى يمتلكون أعلى لياقة بدنية ممكنة".

وأوضح: "أعمل في اليونان على نفس مشروع تطوير الحكام الذي عرضته على الاتحاد المصري، لكنه لم ينته بعد. آمل أن أستطيع التعاون مع مصر لتطوير الحكام كما فعلت في اليونان".

وشدد: "وفقًا لخبراتي السابقة، فلا نستطيع تغيير شيء بين يوم وليلة. سأضع خطة تحليل لمستوى الحكام، ولن يتم قبول أي مستوى سيئ من حكم".

وأكمل: "اتحاد الكرة عرض علي عقد لمدة سنة، ومن المهم أن أعمل مع الإعلام والأندية لنتأكد من دعمهما الاتحاد والعمل على تحسين منظومة التحكيم".

وأشار: "من الصعب أن أمتلك انطباعًا الآن عن الحكام المصريين لأن المحادثات بشأن تولي المنصب بدأت منذ أيام أو أسابيع فقط، لكني سأشاهد المباريات، كما أمتلك البيانات لتحليل اداء الحكام".

واعترف: "من المؤسف عدم تواجد حكام ساحة مصريين في كأس العالم، يوجد حكم مساعد واحد. ولذلك من المهم وضع برنامج تعليمي والاهتمام بالحكام في الدرجات الدنيا لخلق جيل جديد يكون جاهزا لكأس العالم المقبل وفي سن مناسب".

وأتم: "استطعت في اليونان تقليل مدة مراجعة القرارات في تقنية الفيديو بـ 33 ثانية كاملة كمعدل، وباتت الأخطاء أقل وعودة حكم الساحة لمراجعة اللقطات أقل".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن موافقة كلاتنبرج على تخفيض قيمة عقده.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه".

وأضاف: "سيتقاضى نصف الراتب الذي كان يتقاضاه وقت عمله في السعودية".

كلاتنبرج (47 عاما) أدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي 2014، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2016.

وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية اليونان في يوليو 2020.

يذكر أن الحكم المصري الدولي السابق عصام عبد الفتاح يتولى منصب رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

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