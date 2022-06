جوائز كاف - 4 مصريين.. صلاح ومدافع الأهلي الشاب ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1

30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑

Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP