جوائز كاف - 4 مصريين.. صلاح ومدافع الأهلي الشاب ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2022.

وشهدت القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، حضور 4 لاعبين مصريين.

ويتزعم القائمة محمد صلاح نجم ليفربول الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى قيادة مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

كما يتواجد محمد النني لاعب وسط أرسنال الذي ساهم في وصول مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفي مفاجأة، يتواجد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الذي شارك في مشوار مصر الناجح بكأس الأمم الإفريقية، كما وصل مع الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأخيرا يظهر محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي بعد مشاركته مع الفراعنة في أمم إفريقيا بالإضافة إلى وصوله مع الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتواجد السنغال بنصيب الأسد من الترشيحات بعد فوزها بكأس الأمم الإفريقية وصعودها إلى كأس العالم بواقع 5 لاعبين على رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول.

كما يتواجد 3 لاعبين من الدوري المصري غير مصريين، هم بلاتي توريه لاعب بيراميدز وبوركينا فاسو، وعلي معلول لاعب تونس والأهلي، وزميله في الأهلي أليو ديانج لاعب وسط مالي.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بعدم ترشح بيير إيمريك أوباميانج رغم تألقه مع برشلونة بعد انتقاله إليه قادما من أرسنال.

🇩🇿✖️1 🇧🇫✖️3 🇨🇲✖️3 🇰🇲✖️1 🇨🇮✖️2 🇪🇬✖️4 🇬🇲✖️1 🇬🇳✖️1 🇲🇱✖️3 🇲🇦✖️4 🇳🇬✖️1 🇸🇳✖️5 🇹🇳✖️1 30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑 Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

وجاءت القائمة الكاملة للمرشحين كالآتي:

رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)

بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)

بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو)

إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)

أندري فرانك زامبو أنجويسا (نابولي – الكاميرون)

كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)

فينسنت أبو بكر (النصر – الكاميرون)

يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)

فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)

سيباستيان هالير (أياكس أمستردام – كوت ديفوار)

محمد عبد المنعم (الأهلي – مصر)

محمد النني (أرسنال – مصر)

محمد صلاح (ليفربول – مصر)

محمد الشناوي (الأهلي – مصر)

موسى بارو (بولونيا – جامبيا)

نابي كيتا (ليفربول – غينيا)

أليو ديانج (الأهلي – مالي)

هاماري تراوري (رين – مالي)

يفيس بيسوما (توتنام – مالي)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)

سفيان بوفال (آنجيه – المغرب)

يحيى جبران (الوداد – المغرب)

ياسين بونو (إشبيلية – المغرب)

موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)

إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)

كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)

نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال)

ساديو ماني (ليفربول – السنغال)

ساليو سيس (نانسي – السنغال)

علي معلول (الأهلي – تونس)

ويقام حفل توزيع الجزائر في المغرب يوم 21 يوليو.