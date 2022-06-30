جوائز كاف – كيروش وموسيماني وصاحب معجزة جامبيا في ترشيحات أفضل مدرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب داخل القارة عن عام 2022.

وشهدت القائمة تواجد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بعد قيادته الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية وكذلك الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

وكذلك يتواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي بعد قيادته القلعة الحمراء لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبالطبع يحضر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الذي قاد بلاده للقب كأس الأمم الإفريقية بالإضافة إلى الصعود لنهائيات كأس العالم.

ويحضر وليد الركراكي المدير الفني للوداد البيضاوي الذي قاد فريقه لثنائية دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

🔟 coaches have been nominated for the #CAFAwards2022 Coach of the Year! 👇 Who will be taking the award home on the 21st of July? pic.twitter.com/gPqeXPrAoO — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

كما يتواجد البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا الذي قادها للنهائيات الإفريقية لأول مرة في تاريخها، بالإضافة إلى تصدر مجموعتها ووصلها إلى ربع النهائي في مفاجأة مدوية.

ويظهر كذلك الفرنسي البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب الذي قاد أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم.

ويحضر الكونغولي فلورين إبينجي المدير الفني لـ نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبرز أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر الذي قاد بلاده للدور الثاني في أمم إفريقيا في إنجاز أسطوري.

كما يحضر كامو مالو المدير الفني لـ بوركينا فاسو الذي قاد بلاده لنصف نهائي أمم إفريقيا واحتلال المركز الرابع.

وأخيرا يترشح ماندلا نسيكازي المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس وصيف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام حفل الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في دولة المغرب.