خبر في الجول – مترجم كيروش السابق يعمل مع سواريس في الأهلي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 14:12

كتب : حسام نور الدين

ريكاردو سواريس

قرر الأهلي تعيين محمد عبد المعطي "تيتو" كمترجم لـ ريكاردو سواريس وجهازه الفني بعد تعيين الأخير رسميًا.

وعلم FilGoal.com أن عبد المعطي سيتولى مهام الترجمة في جهاز الفني الجديد.

وسبق لـ عبد المعطي العمل كمترجم لـ كارلوس كيروش وقتما تولى الأخيرة مهمة تدريب منتخب مصر قبل عدة أشهر.

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وأعلن الأهلي بالتزامن توجيه الشكر لـ عمرو محب وعودته للإشراف على إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة القدم.

وعمل محب كمترجم لـ ريني فايلر ثم لـ بيتسو موسيماني، قبل أن ينتهي دوره كمترجم مع قدوم سواريس.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سبب تواجد محب في مقاعد بدلاء الأهلي بعد رحيل موسيماني وقت تولي سامي قمصان المهمة مؤقتا.

وعلم FilGoal.com أن استمرار عمرو محب مترجم موسيماني يأتي لأن دوره أكبر من الترجمة، حيث يشغل منصب مسؤول العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة القدم.

وأخطرت إدارة الأهلي عمرو محب باستمراره في الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان.

كذلك تولى عمرو محب مهمة الترجمة للاعبين المحترفين في الفريق بجانب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

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