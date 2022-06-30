مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه

الخميس، 30 يونيو 2022 - 12:52

كتب : أحمد الخولي

مارك كلاتنبرج

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقة مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي الحكم الإنجليزي الدولي السابق لجنة تطويرا لحكام.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه".

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وأضاف: "سيتقاضى نصف الراتب الذي كان يتقاضاه وقت عمله في السعودية".

كلاتنبرج (47 عاما) أدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي 2014، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2016.

وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية اليونان في يوليو 2020.

يذكر أن الحكم المصري الدولي السابق عصام عبد الفتاح يتولى منصب رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

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