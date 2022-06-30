جوائز كاف - خماسي الأهلي ضمن المرشحين لـ الأفضل داخل القارة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

احتفال فريق الأهلي بالهدف أمام بيراميدز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة وشهدت ضم خماسي الأهلي.

وتضم قائمة المرشحين كل من محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد شريف مهاجم الفريق بالإضافة إلى الثلاثي المحترف أليو ديانج، وعلي معلول وبيرسي تاو.

الجائزة كانت قد ألغيت في العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتقام حفل تقديم الجوائز في المغرب يوم 21 يوليو المقبل قبل يومين من نهاية كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وشهدت القائمة تواجد 20 لاعبا من مختلف الأندية الإفريقية.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة كل من:

محمد الشناوي ومحمد شريف وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو (الأهلي) - رياض بن عياد (وفاق سطيف) - تياجو أزولاو (بترو أتليتكو) - كريم كوناتي (أسيك أبيدجان) - مورلاي سيلا (حوريا) - أشرف داري ويحيى جبران وزهير المترجي (الوداد) - محسن متولي (الرجاء) - إيسوفو دايو ويوسو الفحلي (نهضة البركان) - فيكتورين أديبايور (الحرس الوطني) - بيتر تشالولي (صنداونز) - بانديل شاندو وثيمبينكوسي لورش (مازيمبي) - محمد علي بن رمضان (الترجي)

وكشف كاف في وقت سابق إن الاختيارات تمت بناء على أداء اللاعبين خلال الفترة ما بين شهر بستمبر 2021 حتى يوليو 2022.

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت عام 2019 في مدينة الغردقة بمصر وتوج بها ساديو ماني كأفضل لاعب في إفريقيا، بينما حصلت أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة.

وستكون الجواز التي سيتتم تقديمها خلال الحفل بالكامل كالآتي:

أفضل لاعب إفريقي

أفضل لاعب داخل القارة أفضل لاعبة إفريقية

أفضل لاعبة داخل القارة

أفضل لاعب شاب

أفضل منتخب

أفضل نادي

أفضل هدف

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