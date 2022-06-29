اتحاد الكرة يعلن تعيين كلاتنبرج لتطوير الحكام وموعد السوبر

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا بأبرز قراراته اليوم الأربعاء.

كلاتنبرج:

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وكشف الاتحاد المصري بشكل رسمي عن تعيين كلاتنبرج لرئاسة لجنة تطوير الحكام.

وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

ويتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

السوبر المصري

اعتمد الاتحاد المصري إقامة السوبر للنسخة الماضية في أبو ظبي يوم 21 من شهر أكتوبر المقبل.

وينتظر الزمالك حامل لقب الدوري، بطل الكأس لمواجهته في مباراة السوبر.

وسيكون طرف مباراة السوبر مع الزمالك، أحد فرق الأهلي أو بتروجت.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت يوم السبت المقبل في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

كاف

كشف الاتحاد المصري عن موافقته على إرسال خطاب للاتحاد الإفريقي (كاف) لطلب تنظيم البطولات.

وجاء ذلك القرار وفقا لخطاب وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري.

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