كرة يد - منتخب مصر يواصل انتصاراته في دورة البحر المتوسط ويهزم تونس

واصل منتخب رجال مصر لكرة اليد انتصاراته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وتغلب المنتخب المصري على تونس بنتيجة 30-26 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتفوق المنتخب المصري منذ بداية المباراة وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-13.

وحافظ الفراعنة على فارق الهدفين خلال الشوط الثاني قبل أن يقلص منتخب تونس الفارق إلى 21-20، بينما نجح لاعبو مصر في العودة سريعا بتقدم 23-20.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إيطاليا في المباراة الافتتاحية بنتيجة 38-35 قبل أن يهزم صربيا بنتيجة 35-28 في الجولة الثانية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من تونس وسلوفينيا، وإيطاليا، وصربيا.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات أمام سلوفينيا الساعة 1:15 ظهر غدا الجمعة.

وتقام منافسات نصف النهائي مساء يوم الإثنين المقبل.

ورفعت بعثة مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.