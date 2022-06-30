سواريس يتواجد في الأهلي للاجتماع مع الخطيب.. وظهور نونو جوميش

حضر ريكاردو سواريس لمقر الأهلي في الجزيرة للاجتماع مع محمودج الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة.

وأعلن الأهلي قبل دقائق عن تعاقده رسميًا مع سواريس لتدريبه لمدة عامين مقبلين.

وحضر سواريس لمقر الأهلي وسط ترحيب كبير، وكان في رفقته نونو جوميش.

ويعد جوميش وكيلًا لـ سواريس، وهو أحد أهم نجوم الكرة البرتغالية في مطلع الألفية.

ويستمر سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة.

ويتواجد 5 مساعدين برتغاليين رفقة سواريس، مع رحيل ميشيل ياناكون عن تدريب حراسة مرمى الأهلي بعد تواجده في الجهازين الفنيين لـ ريني فايلر وبيتسو موسيماني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد:

-ريكاردو سواريس مدير فني

-سيد عبد الحفيظ مدير كرة

-ماوريسيو فاش مدرب

-سامي قمصان مدرب

-راؤول فاريا مطور اداء

-بيدرو جيمارايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي

-إدواردو لوبو مدرب حراس مرمى

-لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة

ماذا حدث منذ رحيل موسيماني

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

تولى بعدها سامي قمصان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

فاز قمصان مع الأهلي عن إيسترن كومباني وغزل المحلة في الدوري وبيراميدز في الكأس وتعادل مع الزمالك في الدوري.

وحدد الأهلي معايير اختياره للمدرب الذي سيخلف بيتسو موسيماني.

تصعبت المفاوضات بعدها مع روي فيتوريا بعدها بسبب المقابل المادي حسبما كشف مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com.

وأضاف المصدر "هناك مدرب كبير وافق على تدريب الأهلي، وهو اسم مبهر، ولكنه طلب 6 مليون يورو، أي ما يساوي 200 مليون جنيه مصري، وبالتالي كان من المستحيل التعاقد معه".

وعلم FilGoal.com في 26 يونيو أن الأهلي اتفق مع سواريس على تدريب الفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق نهائي مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق".

وأضاف "نرغب في استمرار سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وميشيل يانكون رفقة الجهاز الجديد الذي سيختاره المدرب".

وواصل "سيتولى ريكاردو تدريب الفريق لمدة موسمين".

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وعلم FilGoal.com أن ريكاردو سواريس سيأتي برفقة ثلاثة مساعدين إلى القاهرة وهم ماوريسيو فاس المدرب المساعد، وبيدرو جيماريش مدرب الأحمال، وراؤول فاريا محلل الأداء.

ويبقى مصير ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الحالي في القلعة الحمراء معلقا وفي حال رحيله عن النادي فإن باولو لوبو سيحل مكانه.

وذكر بعدها مصدر مقرب من سواريس في وقتٍ سابق لـ FilGoal.com أنه اجتمع بادارة جيل فيسنتي صباح الإثنين الماضي لإنهاء التعاقد.

وأضاف "سواريس سيصل القاهرة يوم الأربعاء وبنسبة كبيرة سيتواجد في مباراة سموحة لمشاهدتها من المدرجات".

وأخيرا، أعلن جيل فيسينتي صباح اليوم الثلاثاء عن فسخ التعاقد مع ريكاردو سواريس ومساعديه.

وذكر جيل فيسنتي في بيان رسمي:

"بعد التوصل لاتفاق على رحيل المدرب ريكاردو سواريس، جيل فيسنتي يعلن فسخ عقد المدير الفني.

ويثني جيل فيسنتي على عمل واحترافية ريكاردو سواريس خلال رحلته مع النادي، واسمه سيكون خالدًا دائمًا في تاريخ نادينا.

المساعدون ماوريسيو فاز، راؤول فاريا، باولو لوبو، بيدرو جيمارايش أنهوا عقودهم أيضا مع جيل فيسنتي.

جيل فيسنتي يتمنى الأفضل لهم جميعا في المستقبل".

وقاد سواريس -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

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