في الجول يكشف – معايير اختيار مدرب الأهلي الجديد.. و3 أسماء مرشحين

بعد يومين من انفصال الأهلي عن بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق، ما زال الفريق الأحمر يبحث عن خليفة الجنوب إفريقي.

أسماء كثيرة مرشحة لتدريب الفريق، ولكن لإدارة الأهلي معايير ستختار على أساسها هذه المرة.

FilGoal.com كشف المعايير التي حددتها إدارة الأهلي للتعاقد مع المدرب الجديد، والتي كانت بين أبرز أسباب الاختلاف مع موسيماني وادت لرحيله.

🚨@filgoal يكشف – معايير اختيار مدرب الأهلي المقبل.. و3 أسماء مرشحين. pic.twitter.com/Fxsf4Mm7j4 — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2022

الأطراف المسؤولة عن قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والمتمثلة في محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وشركة الكرة التي ستتسلم مسؤوليتها عن قطاع الكرة بشكل كامل، بداية من 1 يوليو المقبل رسميا.

ووضعت تلك الأطراف خطة ورؤية للنادي خلال الفترة المقبلة، وتستمر لسنوات مقبلة، نظرا لتحول فريق الكرة إلى شركة استثمارية، ما يعني حتمية عدم الخسارة المادية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإدارة تشترط بأن يكون المدرب المقبل، قادر على تنفيذ تلك الرؤية، ومن أهم صفاته تطوير مستوى اللاعبين وصناعة النجوم، واستغلال قطاع الناشئين.

إدارة الأهلي ترى بأن تجربة ريني فايلر المدرب السويسري السابق، كانت ملهمة، ويريدون تكرارها ولكن مع مدرب آخر.

FilGoal.com علم بأن هناك العديد من المدربين المرشحين لتدريب الأهلي وينطبق عليهم تلك المواصفات حسب رؤية الإدارة، ومن أبرزهم الأسماء التالية:

روي فيتوريا

روي فيتوريا مدرب برتغالي يبلغ من العمر 52 عاما، وسبق له قيادة بنفيكا للفوز بالدوري البرتغالي مرتين متتاليتين، وكأس البرتغال، وكأس الرابطة البرتغالية، وكأس السوبر البرتغالي، بجانب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين موسم 2015/2016.

المدرب البرتغالي سبق ودرب كذلك نادي النصر السعودي موسم 2019/2020 وحقق معهم لقب الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي.

وكانت آخر محطاته رفقة سبارتاك موسكو الروسي من 24 مايو 2021 وحتى 15 ديسمبر 2021.

وربما لا تنجح مفاوضات الأهلي مع روي فيتوريا بسبب مطالبه المادية حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

رودي جارسيا

المدرب الفرنسي الشهير توج بالدوري الفرنسي موسم 2010/2011 رفقة ليل، وكأس فرنسا في الموسم ذاته.

صاحب الـ58 عاما تولى تدريب روما من 2013 وحتى 2016، قبل أن يتولى تدريب مارسيليا في فرنسا من 2016 وحتى 2019.

وبلغ جارسيا نهائي الدوري الأوروبي مع مارسيليا، لكنه خسر النهائي أمام أتليتكو مدريد بثلاثية.

وكانت آخر محطات جارسيا التدريبية رفقة أولمبيك ليون في فرنسا أيضا، إذ قاد الفريق من أكتوبر 2019 وحتى مايو 2021.

وسبق لـ جارسيا أن حصد جائزة مدرب العام في فرنسا أعوام 2011، و2013، و2014، لكنه لم يسبق له التدريب في الشرق الأوسط من قبل.

يانيك فيريرا

والاسم الثالث هو يانيك فيريرا المدرب البلجيكي صاحب الـ41 عاما.

فيريرا بدأ مسيرته التدريبية رفقة تشارلروا موسم 2012/2013، قبل أن ينتقل لتدريب سان ترودين من 2013 إلى 2015، وتوج معهم بالدوري البلجيكي للدرجة الثانية موسم 2014/2015.

وكانت أبرز محطات فيريرا في موسم 2015/2016 مع ستاندر ليج البلجيكي، إذ توج بكأس بلجيكا.

فيريرا انتقل بعد ذلك لتدريب فريق ميتشيلين في بلجيكا كذلك، ثم فاسلاند بافيريان.

وكانت أولى محطات يانيك فيريرا في الشرق الأوسط عبر نادي الفتح السعودي عام 2019، إذ استمر مع الفريق حتى شهر يناير الماضي.

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