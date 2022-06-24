مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا

كشف مصدر من النادي الأهلي عن مستجدات التفاوض مع المدرب الجديد للفريق، وذلك بعد ارتباط العديد من الأسماء بالنادي، موضحا سبب صعوبة التفاوض مع روي فيتوريا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المقابل المادي هو سبب صعوبة المفاوضات مع روي فيتوريا".

وأضاف "هناك مدرب كبير وافق على تدريب الأهلي، وهو اسم مبهر، ولكنه طلب 6 مليون يورو، أي ما يساوي 200 مليون جنيه مصري، وبالتالي كان من المستحيل التعاقد معه".

وأوضح "قرار رحيل المدرب السابق بيتسو موسيماني جاء في توقيت صعب للغاية، حيث كان هناك 6 أسماء لمدربين من أوروبا يمثلون فكرة مشروع الأهلي تنافست عليهم أندية أوروبية قبل تدخل الأهلي بشكل مباشر ".

وتابع "الأهلي لا يتعاقد مع مدرب عادي أو يمثل مجرد مرحلة، ولكن الإجراءات التي يتم اتخاذها غير عادية، وعند الكشف عنها سيقتنع الرأى العام".

وواصل المصدر "الأهلي قلص الاسماء المرشحة وبات على أعتاب الاتفاق مع المدرب الجديد لكن لا يمكن تحديد موعد نهائي للإعلان عنه".

وعن القيادة الحالية للفريق قال المصدر: "سامي قمصان يقود المرحلة الانتقالية بنجاح ولم يخسر حتى الان في أى مباراة، وهناك قناعة تامة بقدراته حتى قدوم المدرب الجديد، حتى ولو خسر الفريق أمام بيراميدز في كأس مصر".

واختتم "الإبقاء على موسيماني كان مستحيلا، واستمراره ما كان ليغير شيئا من أداء ونتائج الفريق عما يقدمه قمصان".

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث بدأ الرحلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به.

ثم فاز المدرب بدوري الأبطال مرة أخرى في 2021 مع الأهلي، قبل أن يصل إلى النهائي الثالث على التوالي ويخسره قبل إعلان رحيله في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وقال موسيماني في تصريحاته لراديو كايا 959 الجنوب إفريقي أمس -الخميس-: "كان قرارا صعبا للغاية. بالتأكيد كان صادما للجميع في النادي، ولكني فقط شعرت أن ذلك هو الوقت المناسب للرحيل. جددت العقد في العام الماضي وكنت أظن أني سأبقى لوقت أطول، ولكن كل الأشياء الجيدة تصل إلى نهايتها". (طالع التفاصيل)

ونفى وكيل روي فيتوريا ما أثير في الفترة الأخيرة عن توصل المدرب لاتفاق مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

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