علاقة غرامية بين ناجلزمان ومراسلة بيلد.. والجريدة تعلن قرارها

قررت جريدة بيلد الألمانية يوم الخميس إيقاف مراسلتها في نادي بايرن ميونيخ لينا فورزينبيرجر عن العمل بعد اكتشاف علاقتها الغرامية مع يوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق البافاري.

وكشفت قناة SPORT1 الألمانية علاقة ناجلزمان بمراسلة بيلد يوم الأربعاء.

فأعلنت الجريدة ذائعة الصيت يوم الخميس إبعاد مراسلتها عن العمل في بايرن بشكل فوري.

ماذا حدث؟

في البداية نشرت قناة SPORT1 قصة العلاقة بين ناجلزمان ولينا فورزينبيرجر بعدما وصلتها صورة عبر تطبيق واتساب للثنائي على متن يخت في مدينة إيبيزا الإسبانية.

الصورة لم تكن واضحة المعالم بشكل كبير.

وربط التقرير علاقة ناجلزمان الجديدة بانفصاله عن زوجته وأم طفليه قبل أسابيع.

فالمدرب البالغ من العمر 34 عاما انفصل عن زوجته وصديقة طفولته فيرينا التي يرتبط بها عاطفيا منذ 15 عاما، علما بأنه تزوجها رسميا في 2018.

وأوضحت قناة SPORT1 أنها قامت بإبلاغ إدارة بايرن ميونيخ بأمر علاقة ناجلزمان بمراسلة بيلد التي تبلغ من العمر 30 عاما.

وأشار التقرير إلى أن لينا فورزينبيرجر مراسلة بيلد كتبت مقالا عن ناجلزمان في مايو الماضي وأجرت معه أكثر من لقاء صحفي.

قرار بيلد

في الساعات الأولى من صباح الخميس نشرت بيلد تقريرا يفيد بأن مدرب بايرن يرتبط بعلاقة غرامية مع مراسلة الجريدة في النادي البافاري تحت عنوان (ناجلزمان يحب مراسلة بيلد).

وقال التقرير: "ناجلزمان لديه صديقة جديدة الآن، إنها لينا فورزينبيرجر التي تعمل كمراسلة لبيلد في نادي بايرن ميونيخ، وكانت في إجازة قصيرة معه في إيبيزا منذ يوم الاثنين".

وأضافت بيلد في بيانها "لم نعلم بالعلاقة الغرامية بين مراسلة الجريدة ومدرب بايرن سوى اليوم، ولذلك تم إيقاف لينا عن العمل كمراسلة في النادي بشكل فوري".

وأوضحت بيلد أنها نشرت في الثالث من يونيو الجاري أنباء انفصال ناجلزمان عن زوجته بعد 15 عاما من الارتباط.

ناجلزمان يستعد لبداية موسمه الثاني مع بايرن ميونيخ، بعدما حقق لقب الدوري الألماني مع البافاري في موسمه الأول عقب انتقاله من تدريب لايبزيج.

اللقب كان العاشر على التوالي لبايرن ميونيخ، البطل التاريخي للدوري الألماني برصيد 32 لقبا.

لكن بايرن ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد فياريال الإسباني، كما ودع كأس ألمانيا من دور الـ32 بالخسارة أمام بروسيا مونشنجلادباخ بخماسية نظيفة.

video:1

اقرأ أيضا:

سقوط ثلاثي للأهلي

مدرب الأهلي الجديد يوقع على العقود

الكشف عن سبب اختيار سواريس

الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل ياناكون

سبب مفاجئ وراء تراجع بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري