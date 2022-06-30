مروان حمدي: ليس شرطا تقديم نفس الأداء بعد العودة إلى الزمالك.. وهذا هو الفارق في سموحة

ويتألق مروان حمدي مع سموحة هذا الموسم ويعتلي قمة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وسجل مروان حمدي ثنائية في شباك الأهلي ليساهم في تحقيق الفوز على الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال مروان حمدي عبر قناة المحور: "ليس شرطا أن أقدم نفس الأداء عند عودتي للزمالك وهذا الأمر لن يكن الإثبات أنني لاعبا جيدا، قد لا تساعد الظروف".

وأوضح "لعبت مع الزمالك 25 مباراة بإجمالي 500 دقيقة تقريبا فلم أحصل على فرصة كاملة".

وشدد مروان "الزمالك والأهلي فرق كبيرة، ولكن عندما لا ينجح لاعب فهذا لا يعني أنه فشل أو لا يتحمل الضغوطات".

وأضاف مهاجم سموحة "قد تكون المشكلة في مدرب أو عدم الحصول على فرصة كاملة".

وتابع تصريحاته "في سموحة قد ألعب مباراة سيئة والمباراة التالية أسجل هدفين".

وتسائل مروان حمدي "هل الأفضل أن أكون هادئا ومحترفا وأؤدي عملي فقط أم أضحك على الجماهير وأقبل الشعار مثل العديد من اللاعبين للحصول على فرصة؟".

واختتم مهاجم سموحة تصريحاته "لم يحدث تواصل بيني وبين الزمالك بشأن العودة عقب نهاية الموسم حتى الآن".

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