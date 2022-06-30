مروان حمدي: ليس شرطا تقديم نفس الأداء بعد العودة إلى الزمالك.. وهذا هو الفارق في سموحة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

ويتألق مروان حمدي مع سموحة هذا الموسم ويعتلي قمة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وسجل مروان حمدي ثنائية في شباك الأهلي ليساهم في تحقيق الفوز على الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال مروان حمدي عبر قناة المحور: "ليس شرطا أن أقدم نفس الأداء عند عودتي للزمالك وهذا الأمر لن يكن الإثبات أنني لاعبا جيدا، قد لا تساعد الظروف".

أخبار متعلقة
مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي رغم حضور مدربي الفريقين.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء سموحة والأهلي ثلاثية ثالثة.. سموحة يسقط الأهلي في ليلة الأهداف الجميلة تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة

وأوضح "لعبت مع الزمالك 25 مباراة بإجمالي 500 دقيقة تقريبا فلم أحصل على فرصة كاملة".

وشدد مروان "الزمالك والأهلي فرق كبيرة، ولكن عندما لا ينجح لاعب فهذا لا يعني أنه فشل أو لا يتحمل الضغوطات".

وأضاف مهاجم سموحة "قد تكون المشكلة في مدرب أو عدم الحصول على فرصة كاملة".

وتابع تصريحاته "في سموحة قد ألعب مباراة سيئة والمباراة التالية أسجل هدفين".

وتسائل مروان حمدي "هل الأفضل أن أكون هادئا ومحترفا وأؤدي عملي فقط أم أضحك على الجماهير وأقبل الشعار مثل العديد من اللاعبين للحصول على فرصة؟".

واختتم مهاجم سموحة تصريحاته "لم يحدث تواصل بيني وبين الزمالك بشأن العودة عقب نهاية الموسم حتى الآن".

اقرأ أيضا:

سقوط ثلاثي للأهلي

مدرب الأهلي الجديد يوقع على العقود

الكشف عن سبب اختيار سواريس

الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل ياناكون

سبب مفاجئ وراء تراجع بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

الدوري المصري مروان حمدي سموحة الزمالك
نرشح لكم
كما انفرد في الجول.. الأهلي يكلف يانكون بالإشراف على حراس المرمى في قطاع الناشئين سواريس يتواجد في الأهلي للاجتماع مع الخطيب.. وظهور نونو جوميش الأهلي يعلن تولي ريكاردو سواريس مهمة تدريب الفريق مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي بسيوني: تمنيت استمرار قمصان.. ولولا غياب التوفيق لسجلنا مزيدا من الأهداف مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك الوادي: ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر ولم أتحدث لأي ناد.. وأعلم صعوبة الانضمام للمنتخب
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول.. الأهلي يكلف يانكون بالإشراف على حراس المرمى في قطاع الناشئين 2 دقيقة | الكرة المصرية
سواريس يتواجد في الأهلي للاجتماع مع الخطيب.. وظهور نونو جوميش 7 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يودع من ربع النهائي بالخسارة من صربيا 25 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي يعلن تولي ريكاردو سواريس مهمة تدريب الفريق 30 دقيقة | الكرة المصرية
علاقة غرامية بين ناجلزمان ومراسلة بيلد.. والجريدة تعلن قرارها 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (12)-(8) تونس.. الفارق يتسع 34 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه 39 دقيقة | الكرة المصرية
كيليني: تحدثت مع بيرلو ونيستا قبل الانضمام للدوري الأمريكي.. ومقتنع أن لوس أنجلوس مثالي لي 43 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك