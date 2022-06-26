مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس على تدريب الفريق.. وموقف الجهاز المعاون

الأحد، 26 يونيو 2022 - 17:30

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريس

كشف مصدر من الأهلي عن اتفاق نهائي مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق نهائي مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق".و

وأضاف "نرغب في استمرار سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وميشيل يانكون رفقة الجهاز الجديد الذي سيختاره المدرب".

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وواصل "سيتولى ريكاردو تدريب الفريق لمدة موسمين".

وتابع "سواريس قد يحضر مباراة سموحة".

وأتم "من المنتظر أن يبدأ المدرب مهمته في 1 يوليو".

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وقاد سواريس -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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