بعد عامين في المنزل.. ولاية ثالثة لـ فالفيردي مع أتليتك بلباو

الخميس، 30 يونيو 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

أعلن نادي أتليتك بلباو عن تعيين إرنستو فالفيردي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لـ مارسيلينو جارسيا تورال.

ويتولى فالفيردي تدريب أتليتك بلباو في ولاية ثالثة خلال مسيرته مع التدريب.

ويعود فالفيردي للتدريب بعد عامين ونصف من إقالته من تدريب برشلونة مطلع 2020.

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وتسبب فوز جون أوريارتي بانتخابات رئاسة أتليتك بلباو في استقدام فالفيردي بعد اتفاقه معه قبل الترشح.

ويعد فالفيردي أكثر مدرب قيادةً لـ أتليتك بلباو في تاريخه النادي بواقع 306 مباراة.

فالفيردي (58 عامًا) الذي مثّل أتليتك بلباو لست مواسم كلاعب، تولى تدريب الفريق أول مرة بين 2003 و2005، قبل أن يقوده في فترة ذهبية بالعصر الحديث بين 2013 و2017.

ونجح فالفيردي وقتها في قيادة أتليتك بلباو لأول ألقابه في القرن الـ21، والأول له منذ 1984، بفوزه على برشلونة بخماسية في كأس السوبر الإسباني.

وسبق لـ فالفيردي تدريب إسبانيول، وأولمبياكوس اليوناني، وفياريال، وفالنسيا.

كما قاد برشلونة للتتويج بـ 4 بطولات، منها لقبي دوري إسباني ولقب كأس، بالإضافة إلى 3 ألقاب للدوري اليوناني مع أولمبياكوس، ووصافة كأس الاتحاد الأوروبي مع إسبانيول.

ويأتي فالفيردي لتعويض مارسيلينو الذي انتهى عقده مع أتليتك بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وتولى مارسيلينو المهمة منذ يناير 2021، واحتل وصافة كأس ملك إسبانيا مرتين، بالإضافة إلى وصافة كأس السوبر الإسباني، كما فاز بكأس السوبر الإسباني في ثاني -وآخر- بطولات أتليتك بلباو خلال القرن الحالي.

وبالتزامن مع تعيين فالفيردي، أعلن أتليتك بلباو عن رحيل رافاييل ألكورتا عن منصبه كمدير رياضي للنادي.

واحتل أتليتك بلباو المركز الثامن في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبالتالي يغيب عن المشاركات الأوروبية العام المقبل.

كما ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي رغم إقصائه قبلها برشلونة وريال مدريد على التوالي.

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