كيروش لـ في الجول: العودة لتدريب مصر؟ ربما في المستقبل مع أشخاص محترفين

استبعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر العودة لتدريب الفراعنة في الوقت الحالي.

ورحل كيروش عن تدريب مصر في إبريل الماضي بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

وقال كيروش في تصريحات لـ FilGoal.com: "تحويل مستحقاتي المتأخرة؟ لا، هذه ليست الحقيقة، الاتحاد المصري يستخدم نفوذه للإساءة وعدم احترام كل الاتفاقيات والالتزام بالعقود".

وأضاف " إنهم يكذبون على الصحافة والجماهير".

وتابع "العودة لتدريب مصر مجددا؟ هل يمكنك أن العمل مع أشخاص يتعاملون بوجهين ويضعون السكاكين في كتفك؟".

وواصل "ربما أعود في المستقبل لأنني أحب الشعب المصري ولكن مع أشخاص آخرين محترفين في التعامل".

وأكمل كيروش في رسالة للصحفيين "حين انتهى عقدي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد مباراة السنغال، أول شيء فعله الرئيس جمال علام هو عدم إظهار أي احترام لي ولجهازي الفني.. كيف؟ في اجتماع مع الطاقم الفني قال لنا أن الاتحاد اقرر حرماننا من كل مكافآت كأس أمم إفريقيا. هذا ليس تصرفا يفتقر للاحترام بل أسوأ من ذلك، فهو ضد العقد الموقع بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم. بالنسبة لرئيس اتحاد كان يقول أنه يحاول تجديد العقد مع المدرب فإنه كان يعلم بوضوح في هذه اللحظة أن علاقتنا ستتدمر".

كيروش يروي لـ FilGoal.com تفاصيل حكايته مع منتخب مصر من البداية للنهاية

"لنجعل الأمور واضحة

1- حين اتصل بي الرئيس أحمد (مجاهد) ودعاني لأصبح مدرب منتخب مصر، كنت أفهم أني أتحدث مع أشخاص شرفاء ومحترفين. اتفاقنا الشفهي لم يتطلب أكثر من 5 دقائق عبر الهاتف ثم سافرت إلى القاهرة بعده بيومين

2- حين انتهى عقدي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد مباراة السنغال، أول شيء فعله الرئيس جمال (علام) هو عدم إظهار أي احترام لي ولجهازي الفني، بلا كرامة أو نزاهة.. كيف؟

- في اجتماع مع الطاقم الفني قال لنا أنه ومجلس إدارته قرروا حرماننا من كل مكافآت كأس أمم إفريقيا. هذا ليس تصرفا يفتقر للاحترام بل أسوأ من ذلك، فهو ضد العقد الموقع بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.

(بالنسبة لرئيس اتحاد كان يقول أنه يحاول تجديد العقد مع المدرب.. ليس سيئا. كان يعلم بوضوح في هذه اللحظة أن علاقتنا ستتدمر.)

- بعد 3 أشهر بلا أي تواصل أو شرح عن دفع مكافآتنا، اختفوا ببساطة.

- فجأة أقالوا مدرب المنتخب بعد مباراة كوريا

- بدأت في الحديث مع (حلمي) مشهور ولاحقا حازم (إمام).

كما قلت لم يقدم لي أي منهما أي عرض واضح ومفصل أبدا

نعم، سألوني ما إذا كان يمكن أن أضع العودة في حساباتي، وبطبيعة الحال منذ البداية كنت دائما منفتحا على فكرة العودة

على كل حال حدثتهم بشأن مشكلة المستحقات وتحديدا قرار جمال (علام) بحرماني وجهازي الفني من مكافآت كأس أمم إفريقيا؟

ماذا حدث بعد أن قال لي حازم أنه سيحل المشكلة في اليوم التالي؟ ماذا حدث؟ إضافة إلى المشكلة الأولى، جمال (علام) ومجلس إدارته خصموا مني 25 ألف دولار عقوبة الاتحاد الإفريقي (كاف). ليس لي علاقة بهذه العقوبة، لدي المنتخب واللواء مشهور يشهدون أنه خطأ كاف والسلطات الأمنية.

بعد هذا الشرح.. هل أنا بحاجة لقول المزيد؟".

ماذا حدث؟

رحل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

تعاقد بعدها الاتحاد المصري مع إيهاب جلال ليبدأ مهمته مع المنتخب في 31 مايو.

وفازت مصر تحت قيادة جلال في أول مباراة أمام غينيا، قبل أن تخسر أمام إثيوبيا بثنائية، وأمام كوريا الجنوبية برباعية.

وبدأ الاتحاد المصري مفاوضاته لعودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.

وعلم FilGoal.com وقتها (15 يونيو) أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

الاتحاد المصري أعلن في اليوم التالي (16 يوليو) رحيل إيهاب جلالوسط قرارات بتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة بجانب خبير تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة بعدها (21 يونيو) لـFilGoal.com مستجدات التفاوض قائلا: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

وأضاف "كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم من اتحاد الكرة، والمدرب وله بعض المطالب ولم يفصح لهم عن الرد النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض".

وواصل "كيروش لا يزال في موزمبيق يقضي فترة راحة، ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة أخرى له مع مسؤولي اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل".

وأتم "هناك مخاوف في اتحاد الكرة من رفض كيروش، ولذلك استمروا في دراسة السير الذاتية لبعض المدربين مستمرة لاستغلال الوقت".

ونفى اتحاد الكرة الشائعات التي تحدثت عن طلب البرتغالي كارلوس كيروش 200 ألف دولار شهريا للعودة لتدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ما تردد عن طلب كارلوس كيروش لـ200 ألف دولار كراتب شهري لتدريب منتخب مصر غير صحيح".

وأضاف "المدرب لم يمانع فكرة تدريب منتخب مصر من حيث المبدأ وطلب مهلة 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي".

وتابع "طلب كيروش لـ10 أيام دفع المسؤولين لوضع ثلاثة أسماء بديلة في القائمة المختصرة يفاضل الاتحاد بينهم".

وتحدث كيروش صباح الجمعة 24 يونيو عن أنباء العودة لتدريب مصر من جديد، نافيا وجود أي عرض كونه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.

ورد كيروش على وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بخصوص مستحقاته المتأخرة قبل أن يرد اتحاد الكرة على ذلك.

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