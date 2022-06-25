الإسماعيلي يعلن انسحابه من كأس مصر بسبب "القرعة الموجهة"

أعلن نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي الانسحاب من كأس مصر "اعتراضا على ما حدث لحفظ حقوق النادي العريق".

ورفض النادي ما حدث في قرعة دور الـ 16 من كأس مصر موسم 2022-2021، حيث "إنها موجهة لصالح أندية معينة".

وجاء بيان الإسماعيلي:

وأعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي انسحاب ناديه من كأس مصر عبر FilGoal.com اعتراضا على القرعة الموجهة قبل دقائق من إعلان الأمر بشكل رسمي.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضا على القرعة الموجهة التي تخدم ناد بعينه".

وأضاف "هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

وأكمل الكومي "مستعدون لتحمل أي عواقب، ولن نعود إلا إذا أعيدت القرعة".

وتابع متسائلا "هل يعقل أن يكون طريق الإسماعيلي أمام كل تلك الأندية الصعبة والأهلي يلعب مع الأندية الأخيرة في جدول الترتيب؟".

وأتم الكومي حديثه "منظومة كرة القدم تعاني على مستوى الحكام والمسابقات والتنظيم والإدارة، نحن في مرحلة فشل مكتملة الأركان".

وأسفرت قرعة دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2021-2022 عن وقوع الإسماعيلي في مواجهة الزمالك.

وجاء طريق الإسماعيلي في نصف النهائي كالتالي:

الزمالك X الإسماعيلي

المصري X إيسترن كومباني

إنبي X البنك الأهلي

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا

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